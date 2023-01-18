Kreantinin kaslarda enerji üretimi için çok önemli bir yere sahip olup, kreatinin değerlerinin seviyelerine dikkat etmek gerekmektedir. Uzmanlar kreatinin seviyesinin olması gerekenden daha düşük ve veya yüksek olması durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyor. Peki, Kreatinin nedir, kreatinin değeri kaç olmalıdır? Kreatinin değerleri ne anlama gelir?

Kasta enerji kaynağı olarak görev yapan kreatinin değerlerinin olması gerekenin üstünde veya altına olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Peki, Kreatinin değerleri ne anlama gelir? Kreatinin nedir, kreatinin değeri kaç olmalıdır?

KREATİNİN NEDİR?

Kreatinin vücutta bulunan kasta enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kreatinin kas metabolizmasında üretilen kimyasal bir atık molekülü olarak bilinmektedir. Kaslarda enerji üretimi için kreatinin çok önemli bir yere sahiptir.

KREATİNİN KAÇ OLMALIDIR?

Kandaki kreatinin seviyelerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Normal bir vücutta kandaki normal kreatinin seviyesi yetişkin olan erkeklerde desilitre başına kreatinin seviyesi (dL) başına 0.6 İLE 1.2 miligram olması beklenir. Yetişkin kadınlarda ise bu oran desilitre başına 0.5 ile 1.1 miligramdır.

KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Kreatinin seviyesinin yüksekliği ve ya düşüklüğü çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Kandaki kreatinin yüksekliği meydana geldiğinde böbrekte bir sorun olduğu anlaşılır. Kişilerdeki böbrek yetmezliği durumunda kandaki kreatinin seviyesi yükselebilir. Kandaki kreatinin seviyesi ne kadar yüksek ise böbrek fonksiyonları da o kadar bozulmuş olur. Bu durumda kişide cilt kuruluğu, yüksek tansiyon, halsizlik ve iştahsızlık olabilir.

Kandaki kreatinin seviyelerinin normalden daha düşük olması klinik olarak önemli değildir. Ancak kreatinin düşüklüğünün altında yatan durumlar iyice incelenmelidir.

YÜKSEK KREATİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Kanda yüksek kreatinin seviyesi olmasının bazı belirtileri bulunur.

Kişide bulantı ve kusma ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda iştahsızlık, halsizlik ve yorgunluk da yüksek kreatin belirtileri arasında yer almaktadır.

Vücudundaki kreatinin seviyesi yükselen kişilerin ellerinde, ayaklarında şişlik, su toplaması ve ödem de oluşabilir.

KREATİNİN DÜŞÜKLÜĞÜNE NE NEDEN OLUR?

Kreatinin düşük olmasının nedenlerinden birisi aşırı su kaybı olarak ortaya çıkar. Özellikle hamilelik dönemi, bazı ilaçların kullanımı da buna neden olabilir.

Kas hastalıkları ve ya karaciğer rahatsızlıkları da kreatin düşüklüğüne neden olabilir.