Kredi çekecekler dikkat! Son rakamlar ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitmesi, bankacılık sektöründe de yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.

Politika faizinin yüzde 43’e çekilmesiyle ihtiyaç kredilerinin oranlarında kirik düşüşler gözlendi.

Bankalar, faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredilerinde 12 ay vadede faiz oranlarını uzun süredir ilk kez yüzde 3,50’nin altına indirdi. Bazı bankalarda bu oran yüzde 3,39 seviyesine kadar geriledi.

28 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlarda sıralama şöyle güncellendi;

-ON Dijital: %3,39

-QNB: %3,59

-Alternatif Bank: %3,59

-TEB: %3,65

-Getir Finans: %3,75

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Kredi Taksiti: 10 bin 908 TL

-Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL

Bu hafta başında iki yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ise şöyle:

-ON Dijital: %2,99

-QNB: %3,29

-Alternatif Bank: %3,39

-ING: %3,49

-TEB: %3,65

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Taksiti: 6 bin 483 TL

-Toplam geri ödeme: 156 bin 168 TL



Üç yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde de en düşük oranlar şöyle:

-ING: %2,99

-QNB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,09

-Denizbank: %3,39

-ON Dijital: %3,39

