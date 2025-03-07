Kredi çekecekler dikkat! Uzman isim tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi çekecekler dikkat! Uzman isim tarih verdi

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi kararının ardından Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların faizleri ne zaman düşüreceğini dair tahminini sosyal medya hesabından paylaştı.

Merkez Bankası Ocak ayının ardından Şubat ayında Para Politikaları Kurulu toplantısı gerçekleştirmemişti. Bu sebeple yılın 2. faiz kararını dün açıkladı. Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi. Faiz oranı yüzde 42,5 seviyesine çıktı.

Alınan faiz indirimi kararından sonra Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu bankaların mevduat ve kredi faizlerinde ne zaman indirime gideceğini duyurdu.

"KREDİ FAİZLERİ BİR AY SONRA..."

Babuşcu, sosyal medya platformu X hesabından kredi faizlerinin bir ay sonra yüzde 42-43'leer düşeceğini yazdı.

Babuşçu, "Bankalar mevduat faizlerini % 42-43’e indirdiler. Kredi faizleri ise yaklaşık bir ay sonra…" dedi.

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