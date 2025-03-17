Kredi faizleri neden düşmüyor

Herkesin gözü kulağı Merkez Bankası’ndaydı.

Faizleri indirecek mi diye.

Sonunda indirdi. Tam 3 toplantıda 250’şer olmak üzer toplam 750 puanlık indirim oldu.

Merkez Bankası’nın bu faiz kararı sadece kredi almak isteyen iş insanını değil aynı zamanda vatandaşı da ilgilendiriyor.

Kredi kart faizleri, konut kredisi faizi ve en önemlisi bireysel kredi yani ihtiyaç kredisi.

Merkez Bankası’nın bu 3 indirimine rağmen bankalar maalesef kredilerde indirime gitmedi.

Bana en çok konut kredisi ne zaman inecek diye soruyorlar.

Ben önce şunu söylüyorum:

Sıfıra bile inse senin ne işine yarayacak?

Bazı dostlar kırılıyor üzülüyor ama gerçek bu.

Bankalar kredi musluğunu sonuna kadar açtı diyelim ve sıfır faizden konut kredisi verdi sana.

Bunun taksitlerini ödeyecek gelirin var mı?

Yok!

Olsaydı zaten faizin üçüne beşine bakmaz alırdın. İstanbul’da ortalama konut fiyatı 5 milyon lira. Altına gecekondu bile alamazsın.

5 milyonun 1 milyonunu sen koy geriye kalan 4 milyonun aylık taksitini ödemen imkânsız. Ancak sana 5 yılda eğil de 20-30 yıl vade ile kredi verecekler ki kira öder gibi ödeyesin.

Bunun dışında senin kredi ile ev alman mümkün değil.

Bakın son TÜİK istatistiğine göre, şubat ayında yüksek faize rağmen kredi ile konut alımı yüzde 90 artmış.

Konut kredisi faiz oranı aylık 2.89. Yani 1 milyonu 3,5 milyon olarak geri ödüyorsun.

Bu oranla bile alan var.

Sen alamıyorsan artık boş hayallerle beynini yorma.

Çünkü sen bu iktidar tarafından yaratılan gelir adaletsizliği ile fakirleştin.