Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı

Konut satış istatistiklerinin açıklanmasıyla birlikte emlak sektöründeki mevcut durum netlik kazandı.

Dün açıklanan veriler, sektörde beklenmedik bir gelişmeyi ortaya koydu. Konut satışları, yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından sadece bir ayda yüzde 60 oranında arttı. Sektör temsilcileri, ellerinde bir miktar nakit parası bulunanların kredi yerine, inşaat firmalarının sunduğu kampanyalardan faydalandığını belirtti. Yatırımlık konutlara olan talebin yeniden canlandığını ifade eden temsilciler, “Nakit parası olan, getiri potansiyeli yüksek evlere yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.

konutldfj.jpg

Konut kredi faiz oranlarının yüzde 3’ün üzerine çıkmasıyla birlikte, son yıllarda zorlu bir dönemden geçen emlak sektöründe dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayında konut satışlarının bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16 oranında arttığını duyurdu. 2020 yılından bu yana en iyi performansı sergileyen Temmuz ayı böylece sektörde bir dönüm noktası oldu.

konutlskp.jpg

Ancak açıklanan rakamlar, krediyle konut alımlarındaki düşüşü de gözler önüne serdi. Geçen yılın aynı ayına göre bu alanda yüzde 53’ü aşan bir gerileme yaşandı. Özellikle ilk kez ev almayı düşünenler arasında nakit ödeme eğiliminin arttığı gözlendi. Sektör temsilcileri, mevcut banka faiz oranları ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle ipotekli satışların düşmeye devam ettiğini belirterek, “Nakit alımlar yükseliyor. Bunun başlıca sebebi, yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasıyla birlikte ‘yatırımlık konut’ alımlarının artışa geçmesi” açıklamasında bulunuyor.

konutsad.jpg

EV KÜÇÜLDÜ GELİR BÜYÜDÜ

Emlak sektörü temsilcileri, Yüzde 25 zam sınırının yatırımlık konut talebini ciddi anlamda etkilediğini belirtiyorlar. Uzmanlar, kiracı ve ev sahibi arasında artan davaların ise yatırımcıları konuttan uzaklaştırdığını söylüyorlar.

Zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte konut alımı yeniden cazip hale geldiğini belirten uzmanlar, banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere olan ilginin fazlasıyla yükseldiğini belirtiyor.

Sektör uzmanları, aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan konutların, yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söylüyor.

konutsadlq.webp

AYLAR SONRA BİR İLK

Sektör temsilcileri, inşaat firmalarının sunduğu kampanyaların işe yaradığını ve peşinatı olanların, yakın gelecekte beklenen fiyat artışları endişesiyle harekete geçtiğini belirtiyor. Uzmanlar, kısa vadede faiz oranlarının düşmesi ve konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme ihtimalinin gündemde olduğunu ifade ederek, döviz, mevduat ve politika faizi gibi unsurların yanı sıra, maliyetlerin de gerisinde kalan konut fiyatlarının, son yedi ayda ilk kez bu kadar cazip hale geldiğini belirtiyorlar.

İlgili Haberler
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak
Olayı mahkemeye taşıdı 420 bin lira tazminat kazandı. Ev sahibi ve kiracılar bu detaya dikkat
Hisseli tapuda yeni sistem duyuruldu. Miras artık bu şekilde pay edilemeyecek
Selçuk Geçer'den piyasaları sallayacak uyarı. Bunu yapanın tüm varlıkları anında sıfırlanacak
Tuna Kaya yatırıma yön verdi. Roket gibi fırlayacak
Emekli promosyonları tavan yaptı. Bankaların yarışı kızıştı
Son Haberler
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak Ekonomi
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı Dünya
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı Yerel Haberler
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi Ekonomi
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi
Cezaevinden çıktığı gün ortalığı tekrar birbirine kattı Yerel Haberler
Cezaevinden çıktığı gün ortalığı tekrar birbirine kattı
Dolarla satış yapıyorlardı: Ticaret Bakanlığı 4 milyon 654 bin TL'lik cezayı bastı! Ekonomi
Dolarla satış yapıyorlardı: Ticaret Bakanlığı 4 milyon 654 bin TL'lik cezayı bastı!