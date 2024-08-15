Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı

Dün açıklanan veriler, sektörde beklenmedik bir gelişmeyi ortaya koydu. Konut satışları, yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından sadece bir ayda yüzde 60 oranında arttı. Sektör temsilcileri, ellerinde bir miktar nakit parası bulunanların kredi yerine, inşaat firmalarının sunduğu kampanyalardan faydalandığını belirtti. Yatırımlık konutlara olan talebin yeniden canlandığını ifade eden temsilciler, “Nakit parası olan, getiri potansiyeli yüksek evlere yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Konut kredi faiz oranlarının yüzde 3’ün üzerine çıkmasıyla birlikte, son yıllarda zorlu bir dönemden geçen emlak sektöründe dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayında konut satışlarının bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16 oranında arttığını duyurdu. 2020 yılından bu yana en iyi performansı sergileyen Temmuz ayı böylece sektörde bir dönüm noktası oldu.

Ancak açıklanan rakamlar, krediyle konut alımlarındaki düşüşü de gözler önüne serdi. Geçen yılın aynı ayına göre bu alanda yüzde 53’ü aşan bir gerileme yaşandı. Özellikle ilk kez ev almayı düşünenler arasında nakit ödeme eğiliminin arttığı gözlendi. Sektör temsilcileri, mevcut banka faiz oranları ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle ipotekli satışların düşmeye devam ettiğini belirterek, “Nakit alımlar yükseliyor. Bunun başlıca sebebi, yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasıyla birlikte ‘yatırımlık konut’ alımlarının artışa geçmesi” açıklamasında bulunuyor.

EV KÜÇÜLDÜ GELİR BÜYÜDÜ

Emlak sektörü temsilcileri, Yüzde 25 zam sınırının yatırımlık konut talebini ciddi anlamda etkilediğini belirtiyorlar. Uzmanlar, kiracı ve ev sahibi arasında artan davaların ise yatırımcıları konuttan uzaklaştırdığını söylüyorlar.

Zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte konut alımı yeniden cazip hale geldiğini belirten uzmanlar, banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere olan ilginin fazlasıyla yükseldiğini belirtiyor.

Sektör uzmanları, aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan konutların, yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söylüyor.

AYLAR SONRA BİR İLK

Sektör temsilcileri, inşaat firmalarının sunduğu kampanyaların işe yaradığını ve peşinatı olanların, yakın gelecekte beklenen fiyat artışları endişesiyle harekete geçtiğini belirtiyor. Uzmanlar, kısa vadede faiz oranlarının düşmesi ve konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme ihtimalinin gündemde olduğunu ifade ederek, döviz, mevduat ve politika faizi gibi unsurların yanı sıra, maliyetlerin de gerisinde kalan konut fiyatlarının, son yedi ayda ilk kez bu kadar cazip hale geldiğini belirtiyorlar.