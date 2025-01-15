Kredi ile konut almak isteyenlere kritik uyarılar! Faiz oranları ile ilgili tarih verildi

Geçtiğimiz dönemde konut piyasasında satışların durgun seyretmesinin en büyük nedenlerinden biri de yüksek kredi faizleriydi. İhtiyaç dahilinde konut almak isteyen, bir miktar peşinatı olan ancak kredi faizlerinden dolayı bekleyişe geçen birçok vatandaş faizlerdeki seyri merakla takip ediyor.

Öte yandan Merkez Bankası geçtiğimiz ayki toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek faizi yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmişti. Pek çok büyük bankada konut kredisi faizleri yüzde 3’ün altında seyretmeye başladı. Ancak hala kredilerde belirgin bir düşüş söz konusu değil. Bazı özel bankalarda faizler yüzde 2.89-2.88 ve 2.84 seviyelerinde seyrederken, bir kamu bankasında kredi faiz oranları yüzde 2.75’e kadar geriledi.

Son bir hafta içerisinde dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine dair hükümet cephesinden çokça açıklama gelmişti. Bu kapsamda özel bankalarda da bu yıl içerisinde kampanyalar olur mu? Faizlerde belirgin düşüş ne zaman gerçekleşir? 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi şu anda aylık ne kadar taksit ödüyor?

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Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Mevduat faizlerindeki yüksek getiriler aslında uzun bir süredir gayrimenkul alımından ziyade parası olan kişilerin bunu mevduatlara yatırıp faiz geliri elde etmelerine neden olmuştu. Bu konut alımında ciddi oranda talebi düşürmüş ve konut fiyatları uzun bir süredir enflasyon göre düşüş göstermişti.

Faizlerin yüksek olması nedeniyle 1 milyon TL’sini mevduatta değerlendiren birçok kişi zaten sadece 1 milyon TL’lik mevduat ile istediği daireyi neredeyse kiralık olarak tutabilmiş, bu durum kira fiyatlarının yukarı çıkmasına neden olmuştu.

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Bu durum ağustos ayından itibaren kiralık konut sayısında artışları beraberinde getirdi. Konut satın alan kişiler dairlerini kiraya verme noktasında bir süreç yürütmek istediler. O nedenle satılık daire sayısı azalırken kiralık daire sayısı son dönemde arttı.

"100 KONUTTAN 15’İ KREDİ İLE ALINABİLDİ"

Mevcut durumda konut kredisi çekilebilen daire sayısı az bir oranda. Yani 100 konuttan son verilere göre 15’i konut kredisi ile alınabildi. Yüzde 85 konut bir şekilde nakit varlıklar ya da borçlanarak alınabiliyor. En önemli hususlardan biri finansman kısmı.

Hazine ve Maliye Bakanı’mızın sosyal konut edindirme anlamında dar gelirli vatandaşlar açısından yaptığı açıklamalarda ‘acaba konut kredilerinde düzenleme olabilir mi?’ düşüncesini beraberinde getirdi.

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KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞLER NE ZAMAN OLUR?

Merkez Bankası tarafından bu yıl yapılacak 8 toplantıda alınabilecek faiz düşüşleri ile önümüzdeki yıl bu dönemlerde biz konut kredisi faizlerinde yüzde 2 seviyesinin altını görmeyi ümit ediyoruz.

"AYLIK TAKSİTLER 30 BİN TL’DEN 20 BİN TL’YE DÜŞECEK"

1 milyon TL’lik kredi için yaklaşık 30 bin TL’ye dayanan ödemeler kredi faizlerinin yüzde 2’nin altına inmesiyle 20 bin TL seviyelerine kadar düşecek. Bu dönemde yüksek faiz oranı ile borçlananlar faizler düşünce yapılandırma imkanına sahip. Tüketiciler tarafında ben fiyatların zaten kredi faiz oranları düştüğünde yükselme eğilimi göstereceğini düşünüyorum.

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ŞU ANKİ FAİZ ORANLARI İLE KONUT ALMALI MI? YOKSA FAİZ DÜŞÜŞÜ MÜ BEKLENMELİ?

Aslında fiyat artışları yaşanmadan yüksek faiz oranları bile kişiler konut kredisinden korkmadan bir kullanım yapabilirler. Şu anda yüksek faiz oranı ile daha düşük fiyattan konut almak, ileride düşük faiz oranı ile daha yüksek fiyattan bir ev almaktan daha avantajlı olacaktır.

2025 yılı için bankaların konut kredisi iştahları fazla olacak. Ben burada rekabetin artacağını düşünüyorum. Şu anda bir kamu bankasında 2.75 faiz oranı ile bir konut kredisi kampanyası var. Özel bankalarda bu oranlar yüzde 2.84’lerden başlıyor, ortalama yüzde 3’e kadar çıkıyor.

Şu anda en düşük faiz oranını baz aldığımızda 120 ay vade ile yüzde 2.75 faiz oranı üzerinden bir kredi çekilmek istendiğinde bunun aylık taksit tutarı 28 bin 603 TL çıkıyor. Kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 432 bin 367 TL yapıyor.

ÖZEL BANKALARDA KAMPANYALAR OLUR MU?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi daha önce fiyatlanan bir orandı. Ben bundan sonraki toplantılarda da faiz indirimlerinin gelebileceğini değerlendiriyorum. Bu normalleşme konut kredilerinde bankalar arasında rekabetçi pozisyonu artıracaktır.

Ben özel bankalarda da bazı çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Sosyal amaçlı, dar gelirli vatandaşların konut alımına ilişkin faiz indirimi olursa bu devlet bankaları eli ile olacak. İkinci ev gibi farklı krediler de var. Dar gelirli vatandaşlar için konut kredisi başvurusu belli bir gelir limitinde olabilir. Hane halkı bu geliri bu limiti aşıyordur ve ev alacaktır. Bu kapsamda özel bankalar bu ortamda mutlaka bir çalışma yaparlar.

FAİZLERDE HIZLI DÜŞÜŞ OLUR MU? BU FİYATLARA NASIL YANSIR?

Faizlerde çok hızlı bir düşüş olmayacak. Vatandaşlar gayrimenkul alacaklarsa ödeyebilecekleri taksiti baz alarak ve yapılandırma yapacaklarını düşünerek hareket etmelidir. Faizler düştükçe fiyatlar artacak bunu unutmamak lazım.”