Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Bankalardan başınızı yakacak hamle

Finansal İstikrar Raporu'nda, bankacılık sektöründe kredi riskliliğinde belirgin bir artış yaşandığı ve bu durumun yakından takip edildiği vurgulanırken, yakın izlemedeki kredilerin yüzde 82'sinin gecikme olmamasına rağmen risk seviyesinde artış olduğu için bu kategoride sınıflandırıldığı ifade edildi.

Mart 2024 itibarıyla, ticari segmentte ödemesi geciken kredilerin oranının son altı ayda neredeyse sabit kalarak yüzde 0,9 seviyesine gerilediği belirtilirken, bireysel kredilerde ise ödeme gecikmesi olan kredilerin oranının yüzde 2,8'e yükselerek yüzde 0,7 puan arttığı görüldü.

