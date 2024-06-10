Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Bankalardan başınızı yakacak hamle

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KKM AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"nde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Şimşek, şirketlere yönelik vergi avantajlarının Temmuz ayında yenilenmeyeceğini açıkladı. Kısa Vadeli Kira Maliyeti (KKM) uygulamasından çıkışın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, bu çıkışın piyasayı etkilemeden gerçekleşeceğini vurguladı.
Türk lirası cinsinden KKM uygulamasının sona erdiğini duyuran Şimşek, döviz cinsinden vergi avantajlarının da yenilenmeyeceğini ifade etti. Mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi getirildiğini ve bu durumun Türk lirası mevduatlarını daha çekici hale getireceğini dile getirdi.