Kredi kartı borcu olanlara alarm niteliğinde uyarı!

Değişen ekonomik dengelerle birlikte fiyat etiketlerinin yükselmesi kredi kartı kullanımını da neredeyse zorunlu hale getirdi. Kredi kartının çok sık kullanılmasıysa borç yükünü arttırdı. Artan faiz oranları ve yükselen enflasyonun borçların kontrolünü daha da zorlaştırdığını belirten uzmanlar, kontrolsüz bir şekilde harcamama yapmanın cildi mali sorunları beraberinde getireceğini vurguluyor.

İşte bütçenizi yönetmek için izlemeniz gereken adımlar…



Kredi kartı borcunu öderken sadece asgari tutarda ödemenin yapılması borcun kapanmasını zorlaştırırken faiz yükünü de arttırıyor. Bu yüzden uzmanlara göre kredi kartı borcu ödenirken asgari tutarı ödemekle yetinmemek gerekiyor.

Borçlarınızı parçalara bölmek önerilen bir diğer yöntem olarak ön plana çıkıyor tek bir karta yoğunlaşmak yerine borçlarınızı planlı bir şekilde kapatmaya çalışmak.. kredi kartı borcunuzun önüne geçmenizde yardımcı oluyor. Öte yandan ekstra harcamalar yapmaktan da kaçınmak gerekiyor. Borcunuzu kapatmadan ekstra harcamalar yapmak borç yükünüzü daha da artmasına sebebiyet verebilir.

Bununla birlikte bankaların sunduğu mali danışmanlıklardan yararlanılabilir ya da bankalardan yapılandırma seçenekleri öğrenerek bu Seçenekler değerlendirmeye alınabilir

