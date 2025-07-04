Kredi kartı ile altın alanlara inceleme! Mesaj gönderilmeye başlandı

Bu yöntemle acil nakit ihtiyacını karşılayan kişiler ve sürece dahil olan kuyumcular, hem cezai hem de idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK ve savcılıklar eş zamanlı olarak harekete geçti.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIP NAKİTE DÖNÜŞTÜRME YAYGINLAŞTI

Kredi kartı kullanıcılarının bir kısmı, kart limitlerini kuyumculardan altın alarak kullanıyor. Daha sonra ise bu altınlar aynı gün içinde yine kuyumcular aracılığıyla bozdurularak nakde çevriliyor. Bu yöntem, birkaç saat içinde gerçekleşebilen bir “nakit dönüşüm zinciri”ne dönüşmüş durumda. Ancak bankaların sistemleri bu döngüyü fark etti ve işlemlerin riskli olduğu değerlendirmesiyle incelemeler başlatıldı.

CEZAİ SORUMLULUK DOĞABİLİR

ArtıGerçek'in haberine göre hukukçular, bu tür işlemlerin yalnızca finansal bir risk değil, aynı zamanda cezai sorumluluk da doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Kredi kartının bu şekilde kullanımı, şu başlıklar altında suç teşkil edebilir:

Kredi kartının amacı dışında kullanılması

Bankacılık sisteminin yanıltılması

Vergi usulsüzlüğü

Tüketim dışı işlem yapılması

Bu suçlamalar kapsamında “kasten dolandırıcılık” gibi ağır ithamlarla karşı karşıya kalınabileceği ifade ediliyor.

BANKALAR SUÇ DUYURUSU YAPMAYA BAŞLADI

Bazı bankaların, bu yöntemle işlem yapan kullanıcılar hakkında savcılıklara resmi suç duyurularında bulunduğu bildirildi. Özellikle kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşen kişiler için adli süreç başlatılabiliyor. Bu durum, hem hapis cezası riski hem de adli sicile olumsuz kayıt anlamına gelebilir.

KUYUMCULAR DA TAKİBE ALINDI

Sisteme dahil olan kuyumcular da denetimlerin hedefinde. Altını kredi kartıyla satıp aynı gün içerisinde geri alan işletmeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın radarında. Vergi usul kurallarına aykırı hareket eden ve bu işlemleri sistematik hale getiren işletmelere para cezası, belge iptali ya da faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Bazı kuyumculara lisans iptali uyarısı içeren resmi tebligatların gönderildiği de gelen bilgiler arasında.

YÜKSEK TUTARLAR OTOMATİK TAKİBE GİRİYOR

Özellikle 500 bin TL ve üzeri tutarlarda yapılan altın alım işlemleri, bankaların risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu işlemlerin ardından hem bireysel kullanıcı hem de işlem yapılan kuyumcu için detaylı denetim süreci başlatılabiliyor.

BANKALARDAN KULLANICILARA UYARI MESAJLARI

Bazı bankalar, müşterilerini doğrudan bilgilendirmeye başladı. Kredi kartı ekstrelerine eklenen uyarı notlarında, şu ifadeler dikkat çekiyor:

“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir.”