Kredi kartı ile sigara alanlar dikkat. TESK uyardı

Artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşı zor durumda bırakırken, vatandaşlar kredi kartlarına yöneliyor.

Kredi kartıyla yapılan alışverişte en çok sigara alımı gerçekleştiriyor. Durumu fırsata çeviren bazı işletmeler, kredi kartıyla sigara satışlarında komisyon adı altında ekstra ücret talep ediyor.

Alınan komisyon ücretleri hem vatandaşın hem de bu ücreti talep etmeyen işletmelerin mağdur olmasına neden oluyor.

TESK İŞLETMELERİ UYARDI

Vatandaşların yaşadığı mağduriyetin ardından harekete geçen TESK, bakanlıklardan gelen yazı sonrası bir genelge hazırlayarak, tüm işletmeleri uyardı

"SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK"

İşletmelere gönderilen genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Üye işyerlerinin, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceğini, bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca tütün mamullerinin satış işlemleri özel matrah şekline göre vergilendiriliyor. Perakendeci bayilere yapılacak tütün mamulleri satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan ediliyor."