Kredi kartı krizinde bankalara uyarı Ankara'dan geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankaların işletmelere ait ticari kredi kartlarına uyguladığı işlem kısıtlamalarının reel sektörü ciddi bir çıkmaza soktuğunu vurguladı. Yazılı bir açıklama yapan Baran, yüksek limitlere rağmen getirilen harcama sınırlarının ticaretin canlılığını, güvenini ve sürekliliğini tehdit ettiğini belirterek, bankalara bu politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu. Baran, "Limitleri yüksek olsa da kısıtlamalar yüzünden işletmelerin eli kolu bağlı. Bu durum, piyasalarda zincirleme bir yavaşlamaya yol açıyor." dedi.

İŞLETMELERDEN ŞİKAYET YAĞMURU

Baran, son dönemde ATO üyelerinden bankaların ticari kredi kartı kullanımını sınırlandırdığına dair yoğun şikâyetler aldıklarını ifade etti. En küçük işletmeden en büyük firmalara kadar herkesin finansmana erişimde zorluk çektiğini kaydeden Baran, çek gibi borçlanma araçlarının güvenilirliğini yitirmesiyle ticari kredi kartlarının işletmeler için hayati bir araç haline geldiğini vurguladı. Ancak bankaların günlük ya da işlem bazlı harcama kısıtlamaları, yüksek limitli kart sahiplerini bile etkileyerek tedarik zincirinde aksamalara neden oluyor. Baran, "Kredi kartı limitleri işletmelerin mali gücünü yansıtırken, bu sınırlar nedeniyle mal veya hizmet alımı yapılamıyor. Bu, işletmelerin nakit akışını bozuyor, tahsilat zincirlerini altüst ediyor ve hatta istihdam ile vergi gelirlerini olumsuz etkiliyor." dedi.

“TİCARETİ YAVAŞLATIYOR”

İş dünyasının üretim, tedarik, stok yönetimi ve sevkiyat gibi her aşamada kredi kartlarına bel bağladığını belirten Baran, bankaların getirdiği kısıtlamaların bu süreçleri baltaladığını savundu. "Ticari kredi kartlarında limit var ama kullanım engelleniyor. Bu, işletmelerin planlarını bozuyor, iş akışlarını aksatıyor ve zincirleme etkiyle ticareti yavaşlatıyor." diyen Baran, piyasaların sağlıklı işleyebilmesi için bu uygulamanın acilen kaldırılması gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, hükümetin üretim ve ticaret için sunduğu desteklerin piyasada karşılık bulamayacağını öne sürdü.

“KOBİ’LERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Baran, kredi kartı limitlerinin işletmelerin ödeme potansiyelini yansıttığını ve ekonominin güçlenmesi için bu limitlerin serbestçe kullanılması gerektiğini belirtti. Özellikle KOBİ’lerin ticaretteki önemine dikkat çeken Baran, "Hükümetimiz, ticaretin devamı için düzenlemeler ve destekler sunuyor. Ancak bankaların reel sektörü kısıtlaması, bu çabaların etkisini azaltıyor. Bankalardan, ticaretin dinamosu olan işletmelerimizin, özellikle KOBİ’lerimizin önünü açacak adımlar bekliyoruz." dedi.