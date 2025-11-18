Vatandaşın da esnafın da şikayetçi olduğu konu: kredi kartı komisyonları. İşlem başına ya da aylık anlaşmalar neticesinde işletmeler bankalara kart kullanımları karşısında bir komisyon ödüyor.

Esnaf, yüzde dörtlere ulaşan komisyon oranları karşısında çareyi komisyon miktarını müşteriye yansıtmakta buluyor. Öte yandan işletmeler nakit ödemelere farklı ücret politikası uyguluyor. Bu farklılık da müşterilerin tepkisine neden oluyor.

İşletmelerin yapılan sözleşmeler sonucunda bankaların esnafa tahsilatı 45 gün vade ile gerçekleştirmesi de kimi zorluklara neden olabiliyor.

TARTIŞMALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Bankaların uyguladığı komisyon konusu Meclis gündemine de taşındı.

Hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri bütçe görüşmelerinde küçük esnafın kredi kartı komisyonları sebebiyle zorluk yaşadığını belirterek, satış tutarının yüzde 4’e yakınının bankalara komisyon olarak verildiğini, tahsilat süresinin ortalama 45 gün olmasınden dolayı esnafın zorluk yaşadığına dikkat çekti.

Milletvekilleri ekonomi yönetiminden hem komisyon oranın düşürülmesini, hem de tahsilat süresinin kısaltılmasını öngören adım atılmasını talep etti.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Kayıt dışılığı azaltmak için, kayıt içine geçmek için mutlaka kredi kartı veya banka kartı kullananlara hatta devlet destekte bulunması lazım. Kredi kartı komisyonları yüksek olunca esnaf şunu yapıyor: Kredi kartından geçersen 100 lira geçmezsen 90 lira gibi bazı fiyat değişikliklerine gidiyor" dedi.

Muhalefet milletvekilleri de, esnafın sattığı malın parasını bir buçuk ay sonra aldığını, POS komisyonlarına üst sınır getirilmesi talebinde bulundu.