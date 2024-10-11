Kredi kartı kullananlar dikkat. 750 TL para kesilecek

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, AKP'nin verdiği yeni yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonunun gelirlerini artırma için yeni düzenlemelere gidiliyor.

Buna göre limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınacak.

Yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonunun gelirlerini artırmak amacıyla yapılan diğer düzenlemeler ise şöyle sıralandı,

1-) Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden damga vergisi tutarı (yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi tutarının yarısı) kadar,

2-) Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇLARDAN DA ALINACAK

3-) Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar,

4-) Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

5-) Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınması öngörülüyor.

5 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ KOL SAATLERİNE VERGİ

Yine tahsilatından Fon'a pay verilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Hala vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

Özel Tüketim Vergisi'nde drone’lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üstünde olan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor.