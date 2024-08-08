Kredi kartı kullananlar dikkat. Başvuran kuruşu kuruşuna geri alıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı kullananlar dikkat. Başvuran kuruşu kuruşuna geri alıyor

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişinin yıllık kart ücretine zam yapıldı. Kart dökümlerini artık yazılı halde almayı bırakan kredi kartı kullanıcıları ise hesaplarından kesilen bu zamlı ücreti fark edemedi.

Milyonlarca kredi kartı sahibi hesaplarından kesilen kart aidatları nedeni ile mağduriyet yaşıyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, bu yıl özel bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ele yüzde 70 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını söyledi.

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Bankalar ile kredi kartı kullananlar arasında kriz haline gelen bu sorunun bu yıl çok daha fazla görüldüğünü vurgulayan TÜDER Başkanı Levent Küçük, kendilerine yapılan şikayetlerin 3'te 1'inin 400 -1500 lira arasında değişen kart aidatlarının oluşturduğunu belirtti.

Levent Küçük, Türkiye’de toplamda 103 milyon aktif kredi kartı bulunduğunu ve bu kartlardan bu yıl 30 milyar TL’yi aşan aidat alındığını ve bu rakamın çok yüksek olduğunu vurguladı.

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KART AİDATININ İADESİ İÇİN BANKANIZA BAŞVURABİLİRSİNİZ

Kredi kartı aidatlarına itiraz eden müşteriler genellikle kendilerinden kesilen bu ücreti alabiliyor. Banka bu miktarı hesaba geri iade edebiliyor ya da müşterisine aynı miktarda alışveriş bonusu verebiliyor.

Bazı bankalar ise kart aidatı ücretini geri ödememek için işi yokuşa sürebiliyor. Bu durumlarda kart sahibinin mahkemelere başvurma hakkına bulunuyor.

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Banka kartı aidatını geri almak için yaşadığınız yere en yakın İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak, tarafınızdan haksız şekilde aidat kesintisi yapıldığını, bankanın bunu iade etmediğini, bu aidatın bankadan alınarak tarafınıza iade edilmesini talep edebilirsiniz.

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