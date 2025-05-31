Kredi Kartı kullananlar dikkat! Binlerce lira fazla para ödeyebilirsiniz

Kredi kartı, doğru ve bilinçli kullanıldığında kişiye ödeme kolaylığı ve finansal esneklik sağlar. Fakat hatalı kullanımlar, birçok kişinin borçla mücadele etmesine ve maddi sıkıntıya düşmesine sebebiyet verebiliyor. Uzmanlara göre, kullanıcıların en çok yaptığı hata, harcama sınırlarını göz ardı etmeleri ve harcamalarına uygun bir ödeme planı oluşturmamaları. Özellikle yalnızca asgari ödeme tutarının yatırılması, borcun giderek büyümesine zemin hazırlıyor.

KREDİ KARTININ ASGARİSİNİ ÖDEYENLER BÜYÜK SIKINTIYA GİRECEK

Kredi kartı borçlarının zamanında ve tam olarak ödenmemesi, kart faizlerinin birikmesine sebebiyet veriyor. Pek çok kişi, borcunun sadece minimum kısmını ödeyerek kalan tutarı sonraki aylara erteliyor. Bu durum faiz yükünün artmasına ve ana borcun katlanarak büyümesine yol açıyor. Uzmanlar, örnek olarak 1000 TL’lik bir borcun yalnızca asgarisinin ödenmesi durumunda, bu borcun zamanla birkaç katına çıkabileceğini ifade ediyor.

LİMİTİ AŞAN HARCAMALAR RİSKİ ARTIRIYOR

Kredi kartı limitlerinin sürekli olarak doldurulması ve ödeme gücünü aşan alışverişler yapılması, borç kontrolünü neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu tür kullanım alışkanlıkları hem bütçeyi zorluyor hem de ödeme tarihinde sıkışıklık yaratıyor.

KREDİ NOTUNA DA OLUMSUZ YANSIYOR

Kart borçlarının düzenli ödenmemesi yalnızca maddi değil, finansal geçmiş üzerinde de kalıcı etkiler bırakabiliyor. Gecikmeler, kredi notunun düşmesine neden olarak, gelecekte yapılacak kredi başvurularında ret alma riskini artırıyor. Ayrıca bu durum, yüksek faizli borçlanma gibi ek sorunlara da kapı aralıyor.