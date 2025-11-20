Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Haziran 2023’te göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, girdap haline gelen enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi önlem hayata geçirirken, en dikkat çekici uygulamalardan biri kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar olmuştu. BDDK 2024’ün ilk aylarında bankalara gönderdiği sözlü talimat ile kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde vade sayısını 12’den 3’e düşürmüş, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25’ini nakit çekebilecek şekilde düzenleme yapmıştı.

GEVŞEME İÇİN TARİH

Kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, 2026 itibarıyla bu kurallarda gevşemeye gitmeyi planlıyor.

KART LİMİTLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sözcü'de yer alan habere göre, geçen süreçte TL’de yaşanan değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının azalmasına yol açtı.

Yeni yılla birlikte kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde, 3 aylık vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen dönemde ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 25 bin TL’lik tavanın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğu tespit edildi. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL’ye çıkarılmasının beklendiğini, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25’lik çekim sınırının artırılabileceğini aktardı.