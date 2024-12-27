Kredi kartı kullananlar dikkat! Uyarı geldi, 31 Aralık'ta tamamen silinecek

Tüketici dernekleri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği kredi kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde tüketicileri uyardı.

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor.

Bu nedenle uzmanlar, tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi almasını öneriyor.

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine vurgu yaparak “Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da özellikle kampanyanın başlangıç döneminde puanların silineceği tarihlerin belirtilmesi gerektiğini ifade ederek bu konuda bilgi verilmediyse tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini belirtti.