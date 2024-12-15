Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni kısıtlama geliyor

Ekonomi yönetimi, Türkiye’de enflasyon oranlarının düşüş hızını yükseltmek ve talep enflasyonunu kontrol altına almak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu nedenle 2024 yılı itibarıyla kredi kartı limitleri konusunda önemli kısıtlamalar gerçekleşecek.

BANKALAR SGK VERİLERİNE ULAŞACAK

Sözcü'nün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce açıkladığı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği kapsamında bankalar, müşterilerin güncel gelir bilgilerine doğrudan erişim sağlayabilecek. Bu düzenleme ile kredi kartı limitlerinin, aylık gelir düzeyine göre 2 ila 4 kat arasında sınırlandırılması hedefleniyor.

Şu anki uygulamada, birçok banka müşterilerine gelirlerinin 15-20 katına kadar kredi kartı limiti tanıyabiliyor. Fakat yeni düzenleme, bu uygulamaya son vererek kredi kartı borçlanmasının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

YÜKSEK LİMİTLER EKONOMİYE RİSK OLUŞTURUYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) raporlarına göre, Türkiye’de her iki kredi kartı kullanıcısından birinin 100 bin liranın üzerinde kredi kartı limitine sahip olduğu ifade ediliyor. Bu durum, enflasyon ve yüksek borçlanma oranları sebebiyle milyonlarca vatandaşın borç batağına sürüklendiğini ortaya koyuyor.

Ekonomistlere göre, gelir seviyesiyle uyumlu limitler hem bireysel borçlanmayı kontrol altına alacak hem de tüketici talebinin aşırı artışını önleyerek enflasyon üzerinde dengeleyici bir etki yaratacak.

TALİMAT BANKALARA GÖNDERİLDİ

BDDK, bankalara yeni düzenlemeyle ilgili talimatı gönderdi.

Buna göre:

- Kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katını aşamayacak.

- Bankalar geçmişe dönük limit güncellemelerine başlayacak.

- SGK ve TBB veri tabanları kullanılarak gelir bilgileri sürekli güncel tutulacak.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenleme, vatandaşların bütçelerini daha iyi yönetmelerine katkıda bulunurken, finansal istikrarı da güçlendirecek.