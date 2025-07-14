Kredi kartı kullananlara hayati uyarı! Sakın ihmal etmeyin, 50 bin TL'ye 114 bin TL ödemeyin

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvuruların başladığını duyuran kurum, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenlemeyi devreye soktu. Yapılandırma kapsamına kredili mevduat hesapları da (KMH) dahil edilirken, bankalar aracılığıyla yapılacak başvuruda süreç 3 ayla sınırlı olacak.

Başka bir ifade ile son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi. Yüzde 3.11 olarak belirlenen yapılandırma faizi, vergilerle birlikte yüzde 4.04'e, yıllık basit faizi ise yüzde 48.52'ye denk geliyor.

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GECİKME OLMASA DA YAPILANDIRILABİLECEK

Gecikme olmasa bile borçlar tekrar yapılandırılabilecek. Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları, faiz veya anapara ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yapılandırılmış ancak yeniden düzenlenmek istenen bireysel kredi ve kredi kartı borçluları yapılandırma hakkına sahip olacak.

DİKKAT ÇEKEN KREDİ KARTI LİMİTİ KARARI!

Yapılandırma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise bankaların, borcun yarısı ödenmeden kredi kartı limitini artırmayacağı, ihtiyaç kredilerinde ise mevcut borç bakiyesini aşan yeni kredi verilmeyeceği yönünde oldu.

İhtiyaç kredisi için gecikme süresi tanımı, "30 günü aşan" yerine, her türlü gecikme olarak revize edildi. Yapılandırma kapsamı, karar tarihindeki borç yerine, başvuru tarihindeki borç bakiyesi esas alınarak belirlenecek. Daha önce yapılandırılmış borçlar, gecikme olmasa bile tekrar yapılandırılabilecek.

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KISA VADE AVANTAJI!

BDDK'nın yapılandırma imkânı getirmesiyle hangi vadenin seçilmesi gerektiği ortaya çıktı. Aylık faizin yüzde 3.11 olduğu yapılandırmada örnek borç tutarı üzerinden yapılan hesaplamalar, kısa vadenin çok büyük avantaj getirdiğini açık bir biçimde ortaya koyuyor.

50 bin liralık bir borç 12 ay vade ile yapılandırıldığında aylık ödeme 5.340 TL, toplam ödeme ise 64 bin 90 TL oluyor. Vade sonunda faiz için yapılan ödeme ana paranın yüzde 28.18'ini oluşturuyor. 50 bin liralık borç 24 ay vade ile yapılandırılsa aylık ödeme 3.293 TL, toplam ödeme ise 79 bin 51 TL oluyor.

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Faiz ödemesinin toplam borca oranı yüzde 58.1'e çıkıyor. 50 bin TL 36 ay vadede yapılandırılırsa aylık taksit 2 bin 660 TL, toplam ödeme ise 95 bin 764 TL oluyor.

Bu seçenekte faiz ödemesi, ana paranın yüzde 91.5'ine çıkıyor. Aynı tutar 48 ay vade ile yapılandırıldığında aylık taksit 2 bin 376 TL olurken, toplam ödeme ise 114 bin 49 liraya çıkıyor.

Bu seçenekte faiz ödemesinin anaparaya oranı yüzde 128'e ulaşıyor. Vadenin kıs tutulmasının bir diğer avantajı ise Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağı önümüzdeki dönemde, uzun faizle borç ödemek zorunda kalınmayacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları.

Faiz veya anapara ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi müşterileri.

Daha önce yapılandırılmış ancak yeniden düzenlenmek istenen bireysel kredi ve kredi kartı borçluları.