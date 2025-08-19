Kredi kartı kullanarak birikim yapmak mümkün! Uzmanlar açıkladı

Kredi kartı orta pahalılığı sebebiyle son dönemlerde gündelik ihtiyaçları karşılamak amacıyla daha sık kullanılıyor. Kredi kartı kullanımının sağladığı bazı avantajlar kampanyalar ve taksitli ödeme yöntemleri vatandaşların kredi kartı kullanımına yönelmesinde etken oluyor.

Değişen ekonomik dengeler sebebiyle son yıllarda vatandaşların kredi kartı borclari da artmış durumda ancak uzmanlara göre bilinçli bir şekilde yapılan harcamalarla kredi kartınız doğru kullanarak birikim yapma imkanı da mümkün.

Kredi kartını borç yükü konumundan çıkararak birikim aracına dönüştürmenin ise birkaç püf noktası bulunuyor.

Taksit ve kampanyaları doğru şekilde değerlendirmek özellikle market akaryakıt veya fatura ödemelerinde sunulan taksit ve indirim fırsatlarını doğru kullanmak aylık bütçede önemli oranda rahatlamamanızı sağlıyor.

Puan ve mil programları da kredi kartı kullanımınızı doğru yönetmeniz için bir diğer etken olarak önem taşıyor. Bazı kartlarla yapılan alışverişler puan ve mil olarak müşteriye geri dönüyor bu puan puanlar alışverişte kullanıldığı zaman gelirden tasarruf ediliyor.

Bunun yanı sıra kredi kartınızı düzenli ödemenizde kritik önem taşıyor kredi kartının askeri değil borcun tamamını ödeyebilmek faiz yükünden kurtulmak ve kredi kartınızın avantajlarından yararlanabilmek için önem taşıyor.

Öte yandan ekstrelerlerinizi düzenli olarak kontrol etmek gereksiz masrafların da önünü kesmenize yardımcı olabilir.

