Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi

Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi
Düzenleme: Kaynak: Karadenizgazete.com
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bir mesaj göndererek müşterilerine fazladan kredi kartı limiti tanımlayan bankaları uyardı.
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) bankalara bir talimat gönderdi.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 2

Bankalar kredi kartı tahsis edecekleri müşterilere yönelik ilk yıl için mevcut maaşlarının 4 katı oranını verebiliyor.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 3

Bazı bankalar bu sınırı ihlal edebiliyor. Müşterilere aylık gelirinin 10 ile 15 katı oranında limit tahsis edildiği belirtildi.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 4

BBDK, bankaların kart limitlerinde detaylı bir inceleme başlatması gerektiğini söyledi.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 5

Ayrıca kart limitlerinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 6

Yapılacak düzenleme ile kart limitlerinde azalışlar olması planlanıyor.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 7

Öte yandan TCMB tarafından getirilen tebliğ ile kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarına üst sınır belirlenmişti.

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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 8
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 9
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 10
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 11
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 12
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 13
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 14
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 15
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 16
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Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi 17
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