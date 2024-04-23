Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) bankalara bir talimat gönderdi.
Bankalar kredi kartı tahsis edecekleri müşterilere yönelik ilk yıl için mevcut maaşlarının 4 katı oranını verebiliyor.
Bazı bankalar bu sınırı ihlal edebiliyor. Müşterilere aylık gelirinin 10 ile 15 katı oranında limit tahsis edildiği belirtildi.
BBDK, bankaların kart limitlerinde detaylı bir inceleme başlatması gerektiğini söyledi.
Ayrıca kart limitlerinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.
Yapılacak düzenleme ile kart limitlerinde azalışlar olması planlanıyor.
Öte yandan TCMB tarafından getirilen tebliğ ile kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarına üst sınır belirlenmişti.