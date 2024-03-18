Kredi kartı kullanımına yeni kısıtlamalar geliyor. Ay sonunu kredi kartıyla getiren vatandaşlara kötü haber

Türkiye'de, bankaların geçtiğimiz hafta kredi kartlarına uyguladığı yeni düzenlemeler ile birlikte kredi kartlarına kullanım sınırlamaları getirilmiş nakit avans ve yapılan harcama tutarlarının faizi artırılmıştı.

Yapılan düzenlemelerin ardından 31 Mart sonrası ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adına yeni kısıtlamalar getireceği beklentisi, tüketiciler ve iş dünyasında kaygı yarattı.

Kredi kartı kullanımına getirilen ve getirilmesi beklenen ek kısıtlamalar, hem günlük yaşamı hem de ticareti olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'a konuşan bir tüketici, Kredi kartı kullanmadan ay sonunu getirmenin mümkün olmayacağını ifade ederken bir şirket sahibi ise Kredi kartlarının mal ticaretinde de önemli bir ödeme aracı olduğunu belirtti.

"VATANDAŞIN TEK ÇARESİ KREDİ KARTIYLA GELECEĞE BORÇLANARAK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Fuat Engin, yapılan kısıtlamalar hakkında, "Bankalar, hükümetten herhangi bir resmi talimat olmaksızın, kendilerini korumak için tüketici haklarını ihlal ediyor” dedi. Vatandaşın tek çaresinin kredi kartıyla geleceğe borçlanarak ihtiyaçlarını karşılaması olduğunu söyleyen Ergin, “Şimdi bunu da elimizden alıyorlar” dedi.

“BUNCA YÜKÜ TÜKETİCİLERİN NASIL KALDIRACAĞINI BİLMİYORUM”

TÖK Başkanı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından getirilmesi beklenen yeni düzenlemeler hakkında, hem kredi kartı kullanımının daha da zorlaşacağını hem de yeni bir zam dalgası yaşanacağını dile getirerek,"Bunca yükü tüketicilerin nasıl kaldıracağını açıkçası bilemiyorum. Bu bizim için artık bir zulme dönüştü” ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTI BORCU VE TAKİP ORANLARI YÜZDE 45 ARTTI

TÖK'ün düzenlediği rapora göre, krediler ve kredi kartlarından kaynaklı icra takipleri, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösterdi. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 artışla 1,4 milyonu aştı.

“KREDİ KARTI SADECE MAĞAZADAN CEKET ALIRKEN KULLANILMIYOR”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Enflasyonu düşürmek için yalnızca tüketimi kısmanın yeterli olmayacağını, fiyatların düşmesi için üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.Kredi kartının sadece mağazadan ceket alırken kullanılmadığını belirten Öncel, “Ticari işletmeler artık çek yerine kredi kartı kullanıyorlar" diyerek, kredi kartı kısıtlamalarının ticari hayatı da olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor.