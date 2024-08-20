Kredi kartı kullanımında flaş gelişme. 5 kat arttı

Bireysel kredi faizlerinin yüksek seviyede olması, bankaların tü­ketici kredilerinde aylık yüzde 2’lik büyüme ile sınırlandı­rılması ve artan nakit ihtiyacıyla vatandaş kredi kartına yöneldi.

Bankacılık sektöründe taksitsiz kredi kartı kullanımı hızla artış gösterirken, Ağustos 2024’te rakam 1 tril­yon lirayı aştı. 2023’ten beri büyüme 5 kat arttı.

Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu (BDDK) ve­rileri değerlendirildiğinde, tüketici kredilerinde yüksek faize rağ­men yükseliş devam ediyor.

Fakat bu yükselişi yukarı taşıyan en önemli etken taksitsiz birey­sel kredi kartı kullanımı olarak dikkat çekiyor.

Bu verilere göre, 2023’ün ocak ayında taksitli birey­sel kredi kartı hacmi 224,5 mil­yar liradaydı.

Yine aynı ayda taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi de 226,6 mil­yar lira seviyesindeydi.

Aradan geçen sürede taksitsiz bireysel kredi kartlarında adeta bir pat­lama yaşandığının göstergesi.

Tak­sitli kredi kartı hacmi yaklaşık iki kat artarak 528,6 milyar lira iken, taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi, yaklaşık 5 kat artış göstererek 1 trilyon lirayı aştı.

ALTERNATİF YOLLAR TERCİH EDİLDİ

Konuyla ilgili görüşlerine baş­vurulan bir bankacılık kay­nağı, vatandaşın yüksek kre­di faizleri sebebiyle kredi kul­lanamadığını ifade ederek, taksit sayısındaki azalmadan dolayı de kredi kartını taksitli kullana­madığını belirtti.

Ayrıca, “Tatil, dü­ğün, okul harcamaları, ev tadi­latı gibi pek çok ihtiyaç için va­tandaş karttan nakit çekimi başta olmak üzere farklı banka­cılık ürünlerine yöneldi” ifadelerini kullandı.

KART FAİZİ İHTİYAÇ KREDİSİNİN ALTINDA

Bireysel kredi kartlarında kredi faiz oranı (alışveriş ve na­kit çekim faizi) aylık yüzde 4,25, gecikme faiz oranı ise aylık yüz­de 4,55 düzeyinde bulunuyor.

Nakit çekim işlemlerinde ve kredili mevduat hesapları için de kullanılacak azami akdi faiz oranı yüzde 5,00 azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30’a yükseltildi. Fakat hala ihtiyaç kredi faizlerinin yüksek seyretmesinden dolayı vatan­daş nakit ihtiyaçlarını gider­mek amacıyla kredi kartı kullanımı­nı sürdürdü.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2024’ün ocak ayında ortalama yüz­de 61 düzeyinde olan ihtiyaç kre­di faizleri yıllık ortalama yüzde 75 düzeyindeydi. İhtiyaç kredi faizleri mart ayında yüzde 86 ile senenin en yüksek düzeyini görmüştü.

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