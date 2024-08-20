Kredi kartı kullanımında flaş gelişme. 5 kat arttı

Bireysel kredi faizlerinin yüksek seviyede olması, bankaların tüketici kredilerinde aylık yüzde 2’lik büyüme ile sınırlandırılması ve artan nakit ihtiyacıyla vatandaş kredi kartına yöneldi.
Bankacılık sektöründe taksitsiz kredi kartı kullanımı hızla artış gösterirken, Ağustos 2024’te rakam 1 trilyon lirayı aştı. 2023’ten beri büyüme 5 kat arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri değerlendirildiğinde, tüketici kredilerinde yüksek faize rağmen yükseliş devam ediyor.
Fakat bu yükselişi yukarı taşıyan en önemli etken taksitsiz bireysel kredi kartı kullanımı olarak dikkat çekiyor.
Bu verilere göre, 2023’ün ocak ayında taksitli bireysel kredi kartı hacmi 224,5 milyar liradaydı.
Yine aynı ayda taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi de 226,6 milyar lira seviyesindeydi.
Aradan geçen sürede taksitsiz bireysel kredi kartlarında adeta bir patlama yaşandığının göstergesi.
Taksitli kredi kartı hacmi yaklaşık iki kat artarak 528,6 milyar lira iken, taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi, yaklaşık 5 kat artış göstererek 1 trilyon lirayı aştı.
ALTERNATİF YOLLAR TERCİH EDİLDİ
Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bir bankacılık kaynağı, vatandaşın yüksek kredi faizleri sebebiyle kredi kullanamadığını ifade ederek, taksit sayısındaki azalmadan dolayı de kredi kartını taksitli kullanamadığını belirtti.
Ayrıca, “Tatil, düğün, okul harcamaları, ev tadilatı gibi pek çok ihtiyaç için vatandaş karttan nakit çekimi başta olmak üzere farklı bankacılık ürünlerine yöneldi” ifadelerini kullandı.
KART FAİZİ İHTİYAÇ KREDİSİNİN ALTINDA
Bireysel kredi kartlarında kredi faiz oranı (alışveriş ve nakit çekim faizi) aylık yüzde 4,25, gecikme faiz oranı ise aylık yüzde 4,55 düzeyinde bulunuyor.
Nakit çekim işlemlerinde ve kredili mevduat hesapları için de kullanılacak azami akdi faiz oranı yüzde 5,00 azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30’a yükseltildi. Fakat hala ihtiyaç kredi faizlerinin yüksek seyretmesinden dolayı vatandaş nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kredi kartı kullanımını sürdürdü.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2024’ün ocak ayında ortalama yüzde 61 düzeyinde olan ihtiyaç kredi faizleri yıllık ortalama yüzde 75 düzeyindeydi. İhtiyaç kredi faizleri mart ayında yüzde 86 ile senenin en yüksek düzeyini görmüştü.
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