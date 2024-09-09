Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı

Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK, sistemini bankalara açarak, kredi kartı limitlerini SGK’da görünen gerçek gelire göre ayarlanacağını iddia etti.

1/6
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı 1

Enflasyonu ve kredi kartlarındaki harcamaları kontrol altına almak amacıyla hükümetin, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini kullanarak yeni bir düzenleme yapmayı planladığını SGK Başuzmanı İsa Karakaş, duyurdu. Karakaş, “SGK sistemini bankalara açarak, kredi kartı limitlerini belirlemede daha fazla veri kullanacak. Bu değişiklik ile SGK’da görünen gerçek gelire göre ayarlayacak” dedi.

2/6
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı 2

Merkez Bankası’nın uyguladığı yeni politikalar sonrasında yükseliş gösteren enflasyon, baz anlamında düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre 2024 Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Enflasyonda aylık bazda artış ise yüzde 2,47 olarak açıklandı.

3/6
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı 3

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Nisan 2024 verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı yüzde 32,5 seviyelerinde artış gösterdi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe alınanların sayısı 2024 Ocak-Nisan döneminde, yüzde 42,5'lik artışla 422 bin 650'den 602 bin 107'ye ulaştı.

4/6
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı 4

Enflasyonda baz etkisinde düşüş olsa da aylıkta hissedilir bir düşüş yaşanmadı. Kredi kartlarında yasal takibe alınanların sayısı rekor kırıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni YouTube yayınında SGK, sistemini bankalara açarak, kredi kartı limitlerini belirlemede daha fazla veri kullanacağını iddia etti. Karakaş sözlerine ilk şu şekilde başladı:

“2006 yılında reform yapıldı. SSK’nın üzerine Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve çeşitli sandıklar ilave edildi. Böylece ülkemizin tüm toplumu kapsamına alan en büyük Kurumu doğdu. Reformla birlikte biz müfettişlerin görüş ve önerilerinin de katkısıyla SGK nezdinde ülkemizin en büyük Veri Ambarı Sistemi tesis edildi. Bu ambar âdeta ülkemizin kozmik odası niteliğinde oldu. Keza tüm toplumumuzun en güvenilir sağlık, banka, işyeri, maaş-gelir…ve diğer verileri bilgi kirliliğinden arındırılarak bu ambarda özenle tutulmaktadır”

5/6
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı 5

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri çerçevesinde işçi-memur ve diğer tüm çalışanlar ile emeklilerin güncel maaş durumlarının kredi kartı başvurusu esnasında gelir durumlarının tespiti açısından bankalara açılması mümkün hale gelebileceğini söyleyen Karakaş, "Yeni sistemde SGK, emekli maaşları üzerinden kredi kartı limitlerini belirleyecek" iddiasında bulundu.

6/6
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı 6

Bu durum, bireylerin limitlerinin daha gerçekçi ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağının altını çizen Karakaş, işverenlerin, çalışanların gerçek maaşlarını SGK'ya bildirmemesi durumunda sorunlar ortaya çıkabileceğini söyledi. Karakaş, ‘Çalışanlar, işverenleri ile bu konuda daha fazla baskı yapacaklar” şeklinde konuştu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'
Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'
Emekli ocak zammında 4 senaryo ortaya çıktı
Emekli ocak zammında 4 senaryo ortaya çıktı
Hatice Kolçak önü açık yatırım aracını işaret etti. Gümüşün potansiyeli çok yüksek
Hatice Kolçak "Gümüşte potansiyel çok yüksek" diyerek duyurdu
Ev sahibinden ilginç kira yöntemi. Kiracılar her ay farklı kira ödeyecek
Kiracılar her ay farklı kira ödeyecek
Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak
Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı
Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı?
Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi