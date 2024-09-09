Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı

Enflasyonda baz etkisinde düşüş olsa da aylıkta hissedilir bir düşüş yaşanmadı. Kredi kartlarında yasal takibe alınanların sayısı rekor kırıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni YouTube yayınında SGK, sistemini bankalara açarak, kredi kartı limitlerini belirlemede daha fazla veri kullanacağını iddia etti. Karakaş sözlerine ilk şu şekilde başladı:

“2006 yılında reform yapıldı. SSK’nın üzerine Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve çeşitli sandıklar ilave edildi. Böylece ülkemizin tüm toplumu kapsamına alan en büyük Kurumu doğdu. Reformla birlikte biz müfettişlerin görüş ve önerilerinin de katkısıyla SGK nezdinde ülkemizin en büyük Veri Ambarı Sistemi tesis edildi. Bu ambar âdeta ülkemizin kozmik odası niteliğinde oldu. Keza tüm toplumumuzun en güvenilir sağlık, banka, işyeri, maaş-gelir…ve diğer verileri bilgi kirliliğinden arındırılarak bu ambarda özenle tutulmaktadır”