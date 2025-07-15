Kredi kartı ödemelerinde gizli kesintiye dikkat! Bu yöntemle paranızı kurtarın

Kredi kartı kullanımının hayatlığının artmasıyla birlikte daha da yaygınlaşması bazı alanlarda fırsatçılığın da önünü açtı. Tüketiciler bu sebeple bazı mağduriyetler yaşayabiliyor. Kart kullanılarak yapılan ödemelerde farkında olmadan fazladan ücret ödeyen vatandaşların birçoğu bu ücretin yasal olmadığını bile bilmiyor.

Yasal düzenlemelere göre işletmelerin kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapan müşterilerden komisyon veya hizmet bedeli gibi benzer adlar altında ek ücret talep etmeleri kanunen yasak. Bu kapsamda kanun açıkça işletmelerin kartlı ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğunu ve bu işlemlerden dolayı müşteriden herhangi bir ilave ücret istemeyeceğini belirtiyor.Bu kurala uymayan işletmeler içinse ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Yasal olmadığı halde tüketiciden komisyon ya da hizmet bedeli adı altında alınan tutarlar için müşteriler tüketici hakem heyetine başvuru yapabiliyor. E-Devlet üzerinden ya da doğrudan yapılan başvurularla ödenen tutarın faiziyle birlikte geri iade edilmesi talep edilebiliyor.