Kredi kartı sahipleri dikkat! Limitler artıyor vadeler uzuyor

Hayat pahalılığı sebebiyle ekonomik harcamalarda kredi kartı son dönemlerde sıklıkla tercih ediliyor. Kredi kartının bu kadar sık tercih ediliyor olması geri ödemelerde de zorluk yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Türkiye’de neredeyse rekor seviyelere ulaşan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının ardından 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile BDDK, halihazırda gecikmiş ödemesi bulunan kart ve krediler için 48 aya varan yapılandırma imkanı sağladı.

Atılan bu adımla birlikte milyonlarca kredi kartı borçlusu için bir erteleme imkanı sunulabilecek. Öte yandan bununla birlikte önümüzdeki haftalarda kart sahiplerine ilişkin yeni değişikliklerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bilgilere göre aylardır bankaların israrli taleplerinin neticesinde harekete geçen ekonomi yönetimi ilk ilk aşama için 25.000 TL olarak uygulanan kredi kartı nakit avans işlemleri için belirlenen üst sınırı 50.000 TL’ye kadar çıkartacak. Atılan bu adımla birlikte kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine yönelik uygulanan maksimum vade sayısı da üç aydan altı aya kadar yükseltilecek

BDDK'nın söz konusu değişiklikleri TCMB'nin 24 Temmuz tarihli PPK toplantısının ardından yürürlüğe alması öngörülüyor.

