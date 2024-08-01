Kredi kartı sahiplerine müjde. O kısıtlama kaldırıldı

Türkiye'de aldıkları komik maaşlarla ne emekliler ne de asgari ücretliler ayın ortasını bile getiremeyince can simidi olarak gördükleri kredi kartlarını devreye sokup geçici olarak da olsa ihtiyaçlarını karşılıyorlardı.

Mart ayında bankalar tarafından müşterilerine sunulan taksitli nakit avans uygulamasına sınırlamalar getiren Merkez Bankası, bu kapsamda normal şartlar altında 12 aya kadar kullanılabilen taksitli nakit avans vadeleri, ilk aşamada 6 sonrasında ise 3 aya düşürülmüştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçtiğimiz hafta bankalara normalleşme çağırısında bulunduğu ve bankaların bu çağrı üzerine peş peşe faiz kısıtlamalarından vazgeçtiği öğrenildi.

Birçok özel banka şu anda kullanıcılarına 12 aya varan vadelerle taksitli nakit avans imkanı sunarken, alınan bu kararın gerekçesine ise nakit avans faizlerinin yüzde 5'e çekilmesi gösterildi.

VATANDAŞ BORÇ PARA BULAMIYOR

Türkiye'de kredi kartı sayısı 124.1 milyona ulaşırken, nakit avans işlemlerinde uygulanan taksit sayısının kaldırılması kart sahipleri tarafından sevinçle karşılandı.

Uygulamanın sonlandırılmasına sevinen bir vatandaş "Aldığım para 17 bin TL. İnanın maaşımı almamla bitmesi bir oluyor. Ev kirasını, faturaları ödeyip bakkala borcu uda ödeyince bana para kalmıyor. Kimsede borç vermiyor. Ben de doğal olarak kredi kartından para çekiyordum. Bu taksit uygulamasının geri gelmesi benim için oldu" dedi.

"Borç yiyen kesesinden yer" diyen bir emekli ise "Herkes püarasını faize koymuş. Kimseden 1 kuruş borç alınamıyor. Kredi kartındaki bu uygulamanın bitmesine çok sevindim. Para çekmesem bile çekebileceğimi bilmek bana güven veriyor" diye konuştu.