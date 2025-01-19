Kredi kartı veya banka kartı kabul etmeyen işletmeler yandı! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan net mesaj

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşlardan nakit isteyen işletmelere ilişkin uyarı geldi.

GİB'in yayınladığı videoda, kredi veya banka kartı ile ödeme kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelere ceza verildiği vurgulandı.

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BANKA VE KREDİ KARTI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Paylaşılan videoda, "Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanması ve banka ile kredi kartıyla ödeme kabul etmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı cezalandıracak" ifadelerine yer verildi.

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28 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Ceza bedelinin 1. sınıf tüccarlar için 28 bin lira, 2. sınıf tüccarlar için ise 14 bin lira olduğu bildirildi. Videonun sonunda ise "Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme kabul etmeyip nakit talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin" çağrısı yapıldı.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ NEDİR?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz; teknik özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde bankacılık kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran bir cihazdır.