Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat

Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kredi kartlarında yeni dönem başladı. Kartlarda temassız işlemlerde limit 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Açıklanan verilere göre mağazalarda kartla yapılan her 5 ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 1

Kredi kartlarında yeni dönem bugün başladı. Temassız ödeme işlemlerinde limit 750 liradan 1500 liraya çıktı. BDDK, bankalara konuyla ilgili yazıyı nisan ayında göndermişti.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 2

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 3

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 4

Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 5

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273,0 milyar TL oldu.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 6

5 ÖDEMEDEN 4’Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ

Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 176,7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 7

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu.

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Kredi kartında yeni dönem bugün başlıyor. Temassız ödeme yapanlar dikkat 8

Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.

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