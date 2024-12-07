Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! 200 bin TL ceza kesilecek

Kredi kartıyla sigara alımında bazı işletmelerin komisyon ücreti alması tüketicileri mağdur ediyor.b Tütün ürünlerinde kredi kartına fark alınmasının Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasaya aykırı olduğu duyuruldu. Fark alan işletmelere şikayet halinde 200 bin lira ceza kesileceği ifade edildi.

Sigara ve tütün ürünleri alışverişlerinde komisyon alan bazı işletmeciler, tüketicileri mağdur hale getirdi.

KOMİSYON ALAN İŞLETMEYE 200 BİN LİRA CEZA

Sputnik'in haberine göre, 3 ila 5 TL arasında alınan bu komisyonun Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasaya aykırı olduğu duyuruldu. Müşteri tarafından şikayet edilmesi durumunda işletmeye 200 bin lira ceza kesileceği ifade edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık ''Yasaya göre üye iş yerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihlal edildiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamada bulunarak kredi kartından fark veya komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesileceğini duyurmuştu. Bu durumla karşılaşan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunması gerekir'' ifadelerini kullandı.