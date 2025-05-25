Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Ceza yolda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Ceza yolda

Sigara satışında kredi kartına komisyon alan işletmelere Bakanlık ve BDDK’dan sert uyarı geldi. İlave ücret talep eden işletmelerin savcılıklara veya BDDK’ya bildirilmesi gerektiği belirtildi

Uzun süredir tartışma konusu olan ve sigara satışlarında kredi ile banka kartlarına komisyon uygulayan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.

İLAVE ÜCRET ALINMASI YASAK

Genellikle “4 TL” olarak uygulanan bu komisyon, bazı marketlerde müşterileri sigaranın yanı sıra başka bir ürün almaya zorluyor. Ancak bu yaygın uygulama, mevzuata aykırı bir durum teşkil ediyor.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, üye işyerlerinin kart hamilinden, kart kullanımı nedeniyle komisyon ya da benzeri bir ad altında ek ödeme talep etmesi yasaklanmış durumda. Bu konuya dikkat çeken Bakanlık ve BDDK, bu kurala uymayan işletmelerin bankalarla olan üyelik sözleşmelerinin iptal edileceğini vurguladı.

Buna rağmen, kredi kartıyla sigara satışı sırasında ilave ücret talep eden işletmelerin savcılıklara veya BDDK’ya bildirilmesi gerektiği belirtildi.

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