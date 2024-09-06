Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor

Orta Vadeli Program’a göre büyüme beklentisi yüzde 4’ten yüzde 3,5’e düşerken enflasyon beklentisi ise yüzde 33’ten yüzde 41,5’e yükseldi.

Orta Vadeli Programın satır aralarında bir süredir konuşulan kredi kartı düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar da yer aldı. Buna göre kredi kartı limitlerine yeni düzenleme yapılması bekleniyor.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, şuu anda vatandaşların, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.

KART LİMİTLERİ DÜŞEBİLİR

Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu yüzden bir çok vatandaşın aylık ücretinin kat be kat fazla kart limiti olduğu biliniyor. Limit ise harcama yani tüketim demek. Vatandaşlar kimi zaman zorunluluktan kart ile borçlanarak tüketimini artırıyor. OVP ise gelirin çok üstüne çıkan kart limitine düzenleme getirileceğini belirtiyor. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların gerçek ücretleri SGK'ya bildirildiği için ekonomi yönetimi böylece limitlerin gerçek gelire göre belirlenebileceğini hesaplıyor. Bu durum birçok vatandaşın kart limitinin tıraşlanacağı anlamına geliyor.