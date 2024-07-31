Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu

Birinci çeyreğe kıyasla bu çekimler yüzde 50,11 oranında azaldı ve reel düşüş ise yüzde 54 olarak hesaplandı.
Bu azalmanın sebepleri arasında sıkı para politikaları, yüksek enflasyon ve eriyen satın alma gücü bulunuyor.
İlk çeyrekte kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim eğiliminin artmasının ardından, 16 Mart itibarıyla kredili mevduat hesapları ve kredi kartı nakit çekimleri için uygulanan faiz oranı yüzde 5 olarak belirlenmişti.
Bu oran, tüketici kredilerindeki faiz oranlarına göre daha düşük kalmış ve temerrüt faizi ise yüzde 5,3'e çıkarılmıştı. Bu önlemler, kredi kartlarından yapılan nakit çekimlerde belirgin bir azalmaya yol açtı.