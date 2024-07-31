Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu

BKM VERİLERİ AÇIKLANDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 182,9 milyar lira olan kredi kartlarından yapılan nakit çekimler, bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir artış gösterdi.

Ocak ayında 116,15 milyar lira, Şubat ayında ise 121,25 milyar lira olan nakit çekimler, Mart ortasında faiz artışlarının etkisiyle 89,33 milyar liraya geriledi.