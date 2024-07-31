Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu

Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu
Kaynak: Haber Merkezi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde kredi kartlarından yapılan nakit çekimlerde önemli bir düşüş yaşandı.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 1

Birinci çeyreğe kıyasla bu çekimler yüzde 50,11 oranında azaldı ve reel düşüş ise yüzde 54 olarak hesaplandı.

Bu azalmanın sebepleri arasında sıkı para politikaları, yüksek enflasyon ve eriyen satın alma gücü bulunuyor.

İlk çeyrekte kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim eğiliminin artmasının ardından, 16 Mart itibarıyla kredili mevduat hesapları ve kredi kartı nakit çekimleri için uygulanan faiz oranı yüzde 5 olarak belirlenmişti.

Bu oran, tüketici kredilerindeki faiz oranlarına göre daha düşük kalmış ve temerrüt faizi ise yüzde 5,3'e çıkarılmıştı. Bu önlemler, kredi kartlarından yapılan nakit çekimlerde belirgin bir azalmaya yol açtı.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 2

BKM VERİLERİ AÇIKLANDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 182,9 milyar lira olan kredi kartlarından yapılan nakit çekimler, bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir artış gösterdi.

Ocak ayında 116,15 milyar lira, Şubat ayında ise 121,25 milyar lira olan nakit çekimler, Mart ortasında faiz artışlarının etkisiyle 89,33 milyar liraya geriledi.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 3

Bu değişim, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,65, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 21,6 oranında bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Kredi kartlarından yapılan toplam nakit çekimler, yılın ilk çeyreğinde 326,74 milyar liraya ulaştı.

Tüketici enflasyonundaki yüzde 15,06'lık artış düzeltildiğinde, bu dönemde reel artış yüzde 5,68 olarak belirlendi.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 4

NAKİT ÇEKİMLERDE KESKİN DÜŞÜŞ

İkinci çeyrekte ise kredi kartlarından yapılan nakit çekimler keskin bir şekilde azalmaya devam etti. Mayıs ayında 52 milyar lira, Haziran ayında ise 58,5 milyar lira çekildi.

Bu durum, ikinci çeyrekte toplam kredi kartı nakit çekimlerinin 162,99 milyar liraya düştüğünü gösterdi.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 5

İkinci çeyrekte kredi kartlarından yapılan nakit çekimler, birinci çeyreğe göre yüzde 50,11 oranında azaldı.

İki çeyrek arasındaki yüzde 8,4'lük tüketici enflasyonu düzeltildiğinde reel düşüş yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Bu azalma, kredi kartlarından yapılan nakit çekimlerde belirgin bir azalma sağlarken, kredi kartı alışveriş harcamalarında beklenen ivme kaybı sağlanamadı.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 6

Kredi kartlarında geçerli azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, temerrüt faiz oranı ise yüzde 4,55 olarak belirlendi.

Yılın birinci çeyreğinde kredi kartlarından yapılan alışverişler 2 trilyon 565 milyar 490 milyon liraya yükselirken, bu rakam yılın son çeyreğine göre yüzde 18,4'lük bir artışı ifade etti ve enflasyon arındırıldığında reel artış yüzde 2,90 olarak açıklandı.

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Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu 7
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