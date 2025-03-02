Kredi kartlarında limitler değişiyor: Nakit avans limiti ve vade sayısı yeniden belirlendi

Ekonomi yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında başlattığı parasal sıkılaşma sürecinde kredi kartı kullanıcılarını da etkileyen düzenlemelere imza atmıştı. Bu süreçte, nakit avans işlemlerine yönelik kısıtlamalar getirilmiş ve kredi kartı sahiplerinin nakit avans limitleri, toplam kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırılmıştı. Ancak son dönemde atılan ekonomik normalleşme adımları, bu kısıtlamaların esnetilmesi yönünde yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.

BDDK TALİMATIYLA GELEN KISITLAMALAR

2024 yılının başında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından herhangi bir resmi tebliğ yayımlanmadan bankalara gönderilen talimat doğrultusunda, kredi kartlarından nakit avans çekiminde ciddi sınırlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Kredi kartı sahiplerinin nakit avans limitleri yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Vade süresi 12 aydan 3 aya düşürüldü.

Bu adım, bireysel tüketimi kontrol altına almak ve enflasyonla mücadelede finansal istikrarı sağlamak amacıyla uygulanmıştı. Ancak, son dönemde ekonomi yönetiminin para politikasında attığı yeni adımlar, kredi kartı nakit avans işlemlerinde esneklik sağlanması için yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine neden oldu.

TCMB’NİN FAİZ İNDİRİMİ VE KREDİ PİYASASINDA NORMALLEŞME

Aralık 2023’te 8 aylık aranın ardından 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu adımı Ocak 2024’te de sürdürerek bankaların kredi faiz oranlarını aşağı yönlü güncellemelerine zemin hazırladı. Ancak TCMB'nin geçtiğimiz yıl yayımladığı tebliğ nedeniyle, kredi kartı faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Öte yandan, tüketici kredisi faizlerinde son haftalarda yaşanan düşüşler, kredi kartı işlemlerinde de normalleşme sürecinin başlamasına olanak tanıdı. Bankacılık sektörüne yönelik yapılan yeni düzenlemelerle, kredi kartı nakit avans işlemlerinde de gevşeme adımları atılması gündemde.

NAKİT AVANS KULLANIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlar kapsamında, kredi kartlarından nakit avans çekimi ve taksitlendirme şartlarının esnetilmesi planlanıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre; nakit avans limiti yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacak. Vade süresi 3 aydan 6 aya uzatılacak.

Bu değişiklikler, özellikle bireysel nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak. Özellikle ekonomik dalgalanmalar nedeniyle artan nakit sıkışıklığını aşmak isteyen vatandaşlar için daha uzun vadeli ve yüksek limitli nakit avans seçenekleri sunulması büyük bir rahatlama yaratabilir.

BANKALAR YENİ DÜZENLEMEYE HAZIRLANIYOR

Finans sektörüne yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bankalar yeni düzenleme için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekonomim gazetesinin haberine göre, tüm bankalar şu an itibarıyla kredi kartı sahiplerine toplam kart limitlerinin yüzde 25’ine kadar nakit avans kullandırabiliyor ve bu işlemleri 3 ay vade ile sınırlıyor. Ancak yeni düzenlemeler devreye girdiğinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılması ve vadelerin 6 aya yükseltilmesi planlanıyor.

Bu kararın, hem bireysel tüketicilere nakit akışı açısından esneklik sağlaması hem de ekonomik aktiviteyi kontrollü bir şekilde desteklemesi bekleniyor.

TÜKETİCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı kullanıcıları nakit avans çekimlerinde daha geniş bir hareket alanına sahip olacak. Önceden yalnızca toplam kart limitinin yüzde 25’i kadar nakit avans çekilebiliyorken, yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 50’ye çıkarılacak. Mevcut durumda yalnızca 3 ay vadeyle taksit yapılabilirken, yeni düzenlemeyle birlikte nakit avans taksitleri 6 aya kadar uzatılabilecek. Daha uzun vadeli ve yüksek limitli nakit avans imkanı sayesinde, bireysel finansman yönetimi açısından esneklik sağlanacak.