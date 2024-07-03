Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin

Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin
Kaynak: Haber Merkezi

Telefonunuzdan acil olarak silinmesi gereken uygulamalar belli oldu. Bu uygulamaları silmezseniz kartınız bir anda boşalabilir. İşte detaylar…

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 1

Android telefon kullananlar için önemli bir uyarı geldi. Yapılan uyarılar doğrultusunda bazı uygulamaların kartlardan para çektiği tespit edildi.

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 2

Uzmanlar tarafından tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesi hazırlandı. Listede 12 uygulamaya yer verildi.

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 3

İşte telefonunuzdan silinmesi gereken 12 uygulama:

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 4

High

Speed Camera

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 5

Smart Task Manager

Flashlight+

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 6

K-Dictionary

Quick Note

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 7

Currency Converter

Joycode

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 8

EzDica

Instagram Profile Downloader

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 9

Ez Notes

A Calculator(Kore uygulaması)

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Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin 10

Konu ile ilgili Android kullanıcılarına bu açıklamalar duyurularak herhangi bir güvenlik sorununun yaşanmaması açısından dikkatli olmaları söylendi.

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