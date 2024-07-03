Kredi kartlarında para bırakmıyor. Bu uygulamaları kullananlar hemen silsin

Android telefon kullananlar için önemli bir uyarı geldi. Yapılan uyarılar doğrultusunda bazı uygulamaların kartlardan para çektiği tespit edildi.
Uzmanlar tarafından tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesi hazırlandı. Listede 12 uygulamaya yer verildi.
İşte telefonunuzdan silinmesi gereken 12 uygulama:
High
Speed Camera
Smart Task Manager
Flashlight+
K-Dictionary
Quick Note
Currency Converter
Joycode
EzDica
Instagram Profile Downloader
Ez Notes
A Calculator(Kore uygulaması)
Konu ile ilgili Android kullanıcılarına bu açıklamalar duyurularak herhangi bir güvenlik sorununun yaşanmaması açısından dikkatli olmaları söylendi.