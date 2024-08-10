Kredi kartlarında yeni dönem başladı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin paylaştığı raporda, 100 bin lira ve üzeri kredi kartı limitine sahip kullanıcıların oranının yüzde 45,3'e ulaşarak rekor seviyeye çıktığı açıklandı. Bu gelişme üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kredi kartı limitlerine ilişkin önemli bir talimat gönderdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sunulan yılın 3. enflasyon raporunda, enflasyon hedeflerinde bir değişiklik yapılmazken, yıl sonuna kadar ulaşılması zor görünen yüzde 38'lik enflasyon oranına yaklaşabilmek için ek önlemler alınması bekleniyor. Bu bağlamda, kredi kartlarına yönelik kısıtlama adımları da gündeme geldi.

KREDİ KARTLARINDA 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE LİMİT ARTIŞI

Yüksek enflasyonun etkisi, bankaların müşterilerine sunduğu kredi kartı limitlerinde açıkça görülüyor. Son rapora göre, her 100 kredi kartından 45,3'ü 100 bin TL ve üzerinde bir limite sahip. Ayrıca, bu grubun kredi risk payı 2022'de yüzde 14,5 iken, 2024'te bu oran yüzde 85,5'e yükseldi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE SERT DÜZENLEME

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle, bankaların müşterilere sunacağı kredi kartı limitleri aylık gelirin 8 katını aşamayacak. Ödeme performansı ve kredi notuna bakılmaksızın, tüm müşterilere aylık gelirlerinin 4 ile 8 katı arasında limit tahsis edilecek. Kredi kartını bir yıldan kısa süredir kullanan müşteriler için tavan limit, aylık gelir tutarının 4 katı olacak. Bir yıldan uzun süredir kredi kartı kullanan ve ödemelerini düzenli yapan müşteriler ise aylık gelirlerinin 8 katı oranında limit alabilecek.

Mevcut düzenlemelere uymayan kredi kartları ise yapılacak incelemeler sonucunda tespit edilerek, yeni düzenlemeye uygun hale getirilecek. Bu adımlar, kredi kartı limitlerinin daha sağlıklı bir seviyeye çekilmesini ve ekonomide soğuma yaratmayı hedefliyor.

AĞIR PARA CEZASI VAR

BDDK, kredi kartı limitlerinde görülen bu artışa müdahale etmek amacıyla bankalara yeni bir talimat gönderdi. Gönderilen talimatla, özellikle dar ve orta gelirli gruplara sunulan yüksek limitli kredi kartları mercek altına alınacak. Bankalar, bu konuda kapsamlı bir çalışma yapacak ve belirlenen yeni düzenlemelere uymayan bankalara ağır para cezaları uygulanacak.