Kredi kartlarında yeni dönem. Uygulamayanlara ceza kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) üzerinden yapılmasını zorunlu kıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Kasım 2024 tarihine kadar mevcut POS cihazlarının bankalar tarafından geri çekilmesini ve yeni nesil cihazlara geçilmesini isterken, aksi durumda bankalar ve işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

BANKALAR HAZIR DEĞİL

Fakat birçok bankanın yazılım altyapısını henüz tamamlayamadığı ve özellikle döviz tahsilatlarına yönelik sorunlar yaşandığı beliriliyor. Bu durumun, özellikle turizm bölgelerinde hizmet veren işletmelerde endişe yarattığı belirtiliyor. Yeni nesil cihazlar, yabancı turistlerin bankalarının kur ve komisyon farkları ödemesine yol açabilir, bu da alışveriş maliyetlerini artırabilir.

Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mevcut POS cihazlarının devre dışı bırakılması ve yeni nesil cihazların zorunlu kılınmasının yıl sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Avdagiç, birçok bankanın yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğunu ve kredi kartı ile döviz tahsilatlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu sebeple, iş dünyasının beklentisini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiklerine dikkat çekti.

TURİZM SEKTÖRÜ DE ERTELEME İSTİYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de uygulamanın ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Eresin, turizm işletmelerinin kullandığı PMS sistemlerinin uyarlanması ve bankaların altyapı hazırlıklarını tamamlaması için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da taleplerini ilettiklerini söyledi. Özellikle turizm sektörü için ertelemenin Aralık sonuna kadar uzatılması bekleniyor.