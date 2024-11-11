Kredi kartlarındaki batak çığ gibi büyüdü. On ayda yüzde 111 arttı

Bireysel krediler ve kredi kartlarında icraya düşüş oranı patladı gitti. Kredi kartlarında 10 ayda 30 milyar liranın üzerindeki bir rakam icra takibine düştü.

Bankaların bireysel kredi kartlarında icralık olduğu alacakları 65,2'si son ayda takibe düştü. Kurumsal kartlarta ise bu oran yzüd 49,9 olarak kayıtlara geçti.

Kredi kartları ve Bireysel Kredi kartlarındaki takip oranı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerinden yapılan hesaplarda ortaya çıktı. İşte o hesaplarda takipteki alacakların çığ gibi büyüdüğü gözler önüne serildi.

5 Ocak- 1 Ocak arasında bireysel kredi kartlarında icralık olanların sayısı yüzde 65,2'si işte bu 10 aylık sürede artış gösterdi. Yılbasındaki icralık kredi kartı dosyasında 16 milyar liralık alacak gözükürken, bu rakam 1 Kasım gününe gelindiğinde 46 milyar 133 milyon liraya çıktı. Toplam alacakların 3'te 2'si bu yılın ilk 10 ayında gerçekleştiği ortaya çıktı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE TAKİP ORANI

2024 yılının ilk 10 ayında tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları bakiyesinde yüzde 51,3'lük bir artış gözlendi. Kurumsal kredilerinde de pek parlak gözükmüyor. Kurumsal kredilerdi takibe düşüş oranı yüzde 49,9 olarak kayıtlara geçti.

Taşıt kredilerinde takibe düşün toplam kredilerin yüzde 37,5’i, konut kredilerinde yüzde 26,9’u, ihtiyaç kredilerinde yüzde 38,2’si bu yıl ilk 10 ayda takibe düşenlerden geliyor.