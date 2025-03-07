'Kredi limitlerini yükseltiyoruz' Erdoğan'dan esnafı sevindirecek haber

Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ramazan-ı Şerif'in kalbimizi ferahlatan ikliminde siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin şahsında ülkemizdeki tüm sanatkar ve esnafa selamlarımı iletiyorum. Esnaf ve sanatkarlık her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. Sanat ve zanaatın rızka vesile olması demektir. Kul hakkını gözetmek demektir. Dayanışmayı, saygıyı ön planda tutmak demektir.

Ahilik yeminiyle çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla işini yapacağına, hakkın rızasını göstererek halka hizmet edeceğine, güven, sevgi, sabır, dostluk, adalet ilklerine ve komşuluk hukukuna sahip çıkacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına namusu izzeti üzerine söz verirlermiş. Ahiliğin özünü tarif eden bu ahlaki değerlerse ticaret yapan tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz. Ahilik kültürün devam etmesi için samimiyetle çalışan odalarımıza ve birliklerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"ESNAF ÜLKEMİZİN TAŞIYICI KOLONUDUR"

Ahilik yemindeki ilkelere dört elle sarılacağınıza ve bu kültürü yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Siyasete atılmadan önce hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa bizde devlet olarak zemine o derece güçlü basarız. Çünkü esnaf mal alıp satan tüccarlık yapan kişi demek değildir. Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır.

Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşan esnaf kardeşlerimiz olmuşlardır. Hep devletinin yanında milletimizin arkasında durmuştur. Birileri mülteci düşmanlığı yaparken Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz. Sizler meslek öğrettiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini kahveyle TV'den izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Nerede bir sıkıntı sorun varsa sizler yardım ettiniz. Sadece sıkıntılı dönemlerde değil Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü bir biçimde sahip çıktınız.

"TİCARET HAYATIMIZI ZEHİRLEYEN FIRSATÇILARA AMAN VERMEMENİZİ RİCA EDİYORUM"

Ülkemizin bugünlere gelmesinde esnafların oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye ekonomisine yaptığınız katkıdan dolayı Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkâralara esnaf kardeşimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz.

"ESNAF VE SANATKAR KREDİ LİMİTİNİ 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla 2024 yılını kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

En büyük sorunlar arasında yer aran finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatif ve Halkbank'ı güçlendirerek çözüme kavuşturduk.

Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkarlara kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz.

2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk.

2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle 248 girişimi esnafa 17,4 milyonlar lira, 736 genç girişimce esnafa 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk. 2017 yılında devreye aldığımız indirimli yatırım kredileri kapsamında da 6 bin esnafımıza 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi 7 bin 710 esnafımıza ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağladık.