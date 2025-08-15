Kredi piyasasında yer yerinden oynadı! Eylülde büyük beklenti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz indirim döngüsüne hız kesmeden devam ediyor. Temmuz 2025’te enflasyonun %33,52’ye gerilemesi ve yıl sonuna kadar 4,5 puanlık ek düşüş beklentisi, kredi faizlerinde daha fazla gerileme olacağı sinyalini veriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 8 Ağustos 2025 haftasında tüketici kredileri toplam hacmi 16,13 milyar TL artarak 2 trilyon 454 milyar TL’ye ulaştı. Bu hacmin dağılımı şu şekilde:

İhtiyaç Kredileri: 1,8 trilyon TL

Konut Kredileri: 598,64 milyar TL

Taşıt Kredileri: 55,75 milyar TL

EYLÜLDE 300 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

TCMB’nin Eylül 2025’te 300 baz puanlık yeni bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bankalar bu indirim öncesinde kredi faiz oranlarını düşürmeye başladı. TCMB’nin üçüncü enflasyon raporunda, 2025 sonunda TÜFE’nin %25-%29, 2026 sonunda ise %13-%19 aralığına gerileyeceği tahmini, piyasadaki olumlu havayı destekliyor.

EN UYGUN KREDİ ORANLARI VE GERİ ÖDEME TABLOLARI

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük kredi faiz oranları ve örnek geri ödeme tabloları şöyle:

KONUT KREDİSİ ORANLARI

Ziraat Bankası: %2,69

Halkbank: %2,79

Vakıf Katılım: %2,79 (kâr payı)

Kuveyt Türk: %2,79 (kâr payı)

Akbank: %2,89

Örnek Geri Ödeme (1 Milyon TL, 120 Ay Vade, %2,69)

Aylık Taksit: 28.060 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.367.284 TL

TAŞIT KREDİSİ ORANLARI

Albaraka: %2,99 (kâr payı)

Kuveyt Türk: %3,00 (kâr payı)

Vakıf Katılım: %3,15 (kâr payı)

Garanti BBVA: %3,29

Akbank: %3,45

Örnek Geri Ödeme (300 Bin TL, 24 Ay Vade, %2,99)

Aylık Taksit: 19.449 TL

Toplam Geri Ödeme: 466.792 TL

İHTİYAÇ KREDİSİ ORANLARI

TEB: %3,39

ON Dijital: %3,39

Alternatif Bank: %3,39

QNB: %3,59

Getir Finans: %3,65

Örnek Geri Ödeme: (125 Bin TL, 12 Ay Vade, %3,39)

Aylık Taksit: 13.635 TL

Toplam Geri Ödeme: 164.344 TL

PİYASA VE TÜKETİCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

TCMB’nin faiz indirimleri, kredi talebini artırarak tüketici piyasasını hareketlendirdi. Ancak uzmanlar, kredi almadan önce ek masraflar (ekspertiz, ipotek, sigorta) ve kredi notunun dikkate alınmasını öneriyor. X platformunda dolaşan bir paylaşımda, kamu bankalarının Eylül 2025’te dar gelirli vatandaşlar için %1,09 faiz oranıyla konut kredisi planladığı belirtilse de bu henüz resmi olarak doğrulanmadı.

FAİZLER DÜŞÜYOR, FIRSATLAR ARTIYOR

Merkez Bankası’nın faiz indirim politikası, kredi faizlerini aşağı çekerek tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Ancak, kredi başvurusu yapmadan önce bankaların koşullarını ve toplam maliyetleri karşılaştırmak kritik önem taşıyor. Güncel oranlar için bankaların resmi siteleri veya karşılaştırma platformları takip edilmelidir.