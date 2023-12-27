Kredi sıkıntısı leasinge yönlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi sıkıntısı leasinge yönlendiriyor.
Günümüzde krediye ulaşmada yaşanan sorunlar ve kredi vadelerinin kısa olması nedeniyle leasing yükselen trend oldu.

Leasingim CEO’su Derviş Ali Doğanşahin, makine tedarikçisi KOBİler için "Leasing Departmanı" hizmeti sunduklarını açıkladı.

Derviş Ali Doğanşahin, “Özellikle günümüzde krediye ulaşmada yaşanan sorunlar ve kredi vadelerinin kısa olması nedeniyle leasing, finansman yöntemi olarak giderek daha fazla tercih edilen bir unsur haline geldi.” dedi.

Türkiye'deki şirketlerin %99'unu KOBİlerin oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Doğanşahin, “Toplam istihdama katkısı %75'tir. Makine imalatında faaliyet gösteren KOBİlerimizin birçoğunda muhasebe ve finans departmanları tam oturmamış, hatta ayrılmamış durumdayken, bir makine tedarikçisinin leasing süreçlerini sorunsuz yönetebilmesi ve bu alana özel personel istihdam etmesi büyük bir lüks halini aldı.

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Kasım 2023’den bu yana sadece tedarikçilerimiz aracılığı ile gelen leasing işlemlerinin %62’sini realize ettik. Bu sayede alıcı ile satıcı arasında bağı güçlendirerek süreç etkinliği ile bağlantılı olarak müşteri memnuniyetinin maksimum seviyede olmasını sağladık.” şeklinde konuştu.

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