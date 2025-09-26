Kredi ve mevduat faizleri geri çekildi

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi ve mevduat faizleri geri çekildi

Ekonomide yaşanan dalgalamalar sürerken bankalarda ortalama kredi ve mevduat faizlerinde kaydedilen düşüş geçen hafta da devam etti. İhtiyaç kredisinde 22 ayın en düşük seviyesi görülmesine karşın vergilerle birlikte yıllık maliyet yüzde 80'e kadar çıkıyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin sonrasında kredi ve mevduat faizlerinde de düşüş gözlemlendi. Bununla birlikte kredi faizlerin görülen düşüşe karşın enflasyonun çok üzerinde seyrini sürdürdü.

‘’22 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖZLEMLENDİ’’

TCMB verilerine göre, bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizi, geçen hafta bir önceki haftaya göre 485 baz puanlık düşüş yaşayarak yüzde 60,0'a kadar geriledi. Yaşanan gelişmelerle birlikte, ihtiyaç kredisinde Kasım 2023 yılının ardından 22 ayın en düşük seviyesi gözlemlendi. Yaşanan bu düşüşe karşın, yüzde 60'lık faize vergiler eklendiğinde yıllık maliyet yüzde 80'e yaklaşıyor.

whatsapp-gorsel-2025-09-25-saat-17-18-56-8d5240b4.jpg

İhtiyaç kredisinde ortalama faiz, 19 Mart sonrasında yüzde 75'e dayanırken, bankalarda ortalama konut kredisi faizi de geçen hafta yüzde 38,65 ile Eylül 2023 sonrasındaki 24 ayın dibini gördü. Bununla birlikte ortalama ticari kredi faizi de geçen hafta yüzde 53,55 ile Şubat 2024 sonrasında 19 ayın en düşük seviyesi gözlemlendi.

whatsapp-gorsel-2025-09-25-saat-17-19-18-06c68c2b.jpg

İBB OPERASYONUNUN ARDINDAN BÜYÜK DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Bankalarda 1 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz geçen hafta yüzde 48,23 ile 19 Mart'taki İBB operasyonun ardından büyük düşüş yaşadı. Gösterge olarak kabul edilen 1-3 ay arası vadede ise mevduat faizi geçen hafta yüzde 49,49 seviyesine ulaştı.

Bu oran da Aralık 2023 sonrasındaki 21 ayın en düşüğü olarak kayıt edilirken, 1-3 ay arası vadede mevduat faizi, 19 Mart’ın ardından TCMB'nin faiz artışlarına da paralel olarak haziranda yüzde 60' olarak kaydedildi.

Son Haberler
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı
INTERPOL'den Afrika'da dev operasyon: 1000'den fazla göz altı
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'
Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"
Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"
Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."
Rantın büyüğü Çerçioğlu'na mı? Miktar dudak uçuklattı... "AKP'ye geçmeden iki gün önce..."