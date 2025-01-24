Kredi ve mevduat faizleri ile ilgili önemli açıklama! İndirim olacak mı?

Aralık ayında 250 baz puanla faiz indirimi sürecine başlayan Merkez Bankası, yeni yılda da aynı boyutta indirimine devam etti. Banka politika faizini yüzde 45 seviyesine kadar indirdi.

Özellikle son dönemde mevduat faizlerinde bir gevşeme görülüyor. Faiz kararı öncesinde bankalarda faizler yüzde 50’nin altına sarkmaya başladı. En yüksek faiz veren bankalar oranı yüzde 50 civarında tutarken, genel itibarıyla faizler yüzde 45 seviyelerine kadar düştü.

Son dönemde kredi faizlerinde belirgin bir düşüş söz konusu olmasa da bankalarda ufak tefek indirimler söz konusu olabiliyor. Taşıt kredilerinde faizler yüzde 3.49-3.70 banına kadar inerken, konut kredisinde faiz oranları yüzde 2.85’ler civarında. Peki son faiz kararının ardından mevduat faizlerinde geri çekilme sürer mi? Kredi faizlerinde gevşeme bekleniyor mu? Ne zaman düşük oranlarda kredi çekebilir duruma geleceğiz?

‘TÜM FAİZLERDE GÜNCELLEMELER OLACAK’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı; “Bankalar, Merkez Bankası’nın son kararıyla birlikte tüm faiz oranlarında yeni güncellemeler yapacaktır. Özellikle KKM'nin 6 ay ve 12 ay ile sınırlanmış olması mevduat faizlerinin de düşüşüne gösterge olacaktır. Merkez Bankası’nın bu sene 7 tane daha toplantısı olacak. Bu toplantıların her birinde faiz indirimi olacağını öngörüyorum ve mevduat faizleri de düşüşe geçecektir. Sene sonra itibarıyla politika faizinin %25 civarına kadar gerileceğini düşünüyorum.

KREDİ FAİZLERİNDE GEVŞEME OLUR MU?

Son faiz kararı ile birlikte bankaların Merkez Bankası’ndan gecelik borç alma ve verme faizi düşeceği için tüm kredi türlerinde faiz indirimleri olacaktır.

ŞİMDİ ALMAK, FAİZLER DÜŞÜNCE ALMAK!

Sene sonu itibarıyla konut ve taşıtta faiz oranları daha cazip olacağı için alım fırsatı sunabilir diyebiliriz, ancak konut ve taşıt fiyatları talep olursa artacağından dolayı yatırımcıların şimdi almak ile faizler düşünce almak arasında seçimde bulunması gerekiyor.

"İNDİRİMLER DEVAM EDECEK"

Merkez Bankası şubat toplantısını pas geçerek mart ayında PPK toplantısı yapacak. Mart ayı ile birlikte indirimler devam edecektir diye düşünüyorum.”