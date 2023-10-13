MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan krem karamel düellosu yapmalarını istedi. Buna göre en iyi krem karamel tarifini uygulayan yarışmacılar düello galibi olarak takımına sayı kazandırdı. MasterChef bölümü sonra krem karamel tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, krem karamel nasıl yapılır? Krem Karamel tarifi için malzemeler neler?

İşte Krem Karamel tarifini sizler için derledik…

KREM KARAMEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 7 yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 paket vanilya

- 1 litre süt

Karamel için

- 1 su bardağı toz şeker

- 6 yemek kaşığı su

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın.

Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın.

Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.