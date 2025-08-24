Krema ve kaymakta yeni dönem!



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymakta yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenleme ile ürünlerde kalite standartları daha da netleşirken, tüketicilerimizin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi güçlenecek" denildi.



Tebliğe göre yapılan değişikler sonucunda fermente/ekşi kremada kullanılan laktik asit bakterileri canlı ve aktif olacak. Süt yağı dışında hayvansal ya da bitkisel yağ eklenemeyecek. Süt proteini dışında başka protein ilave edilmeyecek. Çeşnili kremada kullanılan malzeme etikette açıkça yazılacak. Kaymakta çeşni maddesi kullanılamayacak. Tebliğ kapsamı dışındaki ürünlerde "krema" ifadesi kullanılamayacak. Hayvan türü tek ise etikette tür adı ve görsel kullanılabilecek. Farklı türlerden süt karışımı ise "inek, koyun, keçi, manda sütlerinden üretilmiştir" denilecek ama görsel konulamayacak. Sürülebilir kremada ürün adı en az 3 milimetre punto ile yazılacak. Enzim kullanılırsa etikette belirtilecek.



Mevcut üreticiler 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlayacak. Raflarda olan ürünler ise, son kullanım tarihine kadar satışta kalabilecek.