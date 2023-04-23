Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Ana malzemesi krema ve mantardan yapılan kremalı mantar çorbası herkesin favori çorbalarından biri haline geldi. Yemek programlarında da yapılışını sıkça gördüğümüz kremalı mantar çorbasının tarifini ve kremalı mantar çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Kış aylarının vazgeçilmez çorbası kremalı mantar çorbasının tarifi sık sık araştırılıyor. Kremalı mantar çorbası yapmak isteyenler için kremalı mantar çorbası tarifini ve kremalı mantar çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte kremalı mantar çorbasının tarifi..

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KREMALI MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 paket krema (200 ml)

- 400 gram mantar

- 3,5 su bardağı su

- 1 adet soğan

- 1 tepeleme yemek kaşığı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin.

Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye koyup soğanı kavurun. Daha sonra mantarları ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.

Daha sonra unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Ardından kremayı ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. 3,5 su bardağı sıcak su ekleyin ve altını kısıp 10 dakika daha kaynatın.

Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır olacaktır.

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