Yemek yapmak için fazla zamanı olmayan kişiler kremalı tavuk yemeğini tercih edebiliyor. Az malzemeyle hazırlanarak zamandan kazandıran kremalı tavuk tarifini sizler için derledik. Peki, kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler?
İşte kremalı tavuk tarifi…
KREMALI TAVUK İÇİN MALZEMELER NELER?
- Kuşbaşı dilimlenmiş 600 gram tavuk but
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- 1 yemek kaşığı tavuk çeşnisi
KREMALI TAVUK SOSU İÇİN MALZEMELER
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- 1/4 su bardağı su
- 500 gram ayıklanmış istiridye mantarı
- 4 dal ayıklanmış taze kekik
- 2 diş sarımsak
- 2 çay bardağı bardağı krema
KREMALI TAVUK NASIL YAPILIR?
Derin bir kapta tavuk, çeşni ve ayçiçeği yağını iyice harmanlayın. Harmanlama işlemi gerçekleşirken, pişirmeyi gerçekleştireceğiniz tavayı ısıtın. Tavukları yüksek ateşte birkaç dakika sürmek üzere mühürleyin. Mühürleme gerçekleştikten sonra tavukları dinlenmeye alın.
Aynı tavaya ayçiçeği yağını ekleyin. Üzerine mantarları alıp soteleyin. Sotelenen mantarlara kekik ve sarımsak ekleyin. Mantarları ayrı bir kaba alın. Tavayı temizleyin.
Temizlenen tavanın üzerine su ekleyin. Su kıvam almaya başlayınca dinlenen tavukları tavaya alın.
Tavuklara krema ekleyip 5 dakika kadar pişirin.
Kremalı tavuğunuz hazır. Afiyet olsun.