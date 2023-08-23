Kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler?

Hem lezzetiyle hem de pratikliğiyle sevilen kremalı tavuk yemeği restoran ve kafe menülerinin vazgeçilmezi haline geldi. Az malzemeyle yapılan kremalı tavuk yemeği kısa zamanda piştiği için pratik bir lezzet olarak sıkça tercihe ediliyor. Peki, kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler?