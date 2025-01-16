Kremlin, Polonya Başbakanı'nın "Hava terörü" suçlamalarını reddetti

Kremlin, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın, Moskova'nın küresel havayollarına karşı "hava terörü" eylemleri planladığına dair suçlamalarını reddetti.

Tusk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin Polonya'ya yaptığı ziyaretin ardından bu iddialarda bulunmuştu. Tusk, "Rusya, sadece Polonya'ya değil, dünya genelindeki havayollarına da terör eylemleri planlıyor" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, bu suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ifade etti.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Polonya, Kiev'in en önemli müttefiklerinden biri haline gelirken, Moskova ile Varşova arasındaki ilişkiler gerilmişti. Polonya, Rusya'yı, özellikle hava yolculuğu altyapısına yönelik sabotajlar yapmakla suçluyor.

Rusya'dan Gazze için ateşkes açıklaması

Geçen yıl, Polonya topraklarında, yük uçakları için gönderilen paketlerdeki yangınlar gibi olaylar, Rusya'nın sabotaj eylemleriyle ilişkilendirilmişti. ABD, bazı güvenlik yetkililerinin, küresel DHL şirketi tarafından taşınan kargoları hedef alan yangınların Rus sabotajı olduğuna inandığını bildirmişti. Kanada ise, sivil havayollarına yönelik iddia edilen saldırılarla bağlantılı olarak Rusya'yı siber saldırılar nedeniyle suçlamıştı.

Putin, Çar Nikolay'ın hatalarını tekrarlıyor: Rusya'nın gerçek düşmanı kim?