﻿Kremlin Sözcüsü Peskov: Zelenskiy’in açıklamaları dünya savaşı başlatma çağrısıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Avustralya merkezli bir enstitünün düzenlediği programda yaptığı konuşmada, Rusya’ya karşı NATO’nun önlem alması gerektiğine yönelik çağrısına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözleri dünya savaşı başlatma çağrısı olarak nitelendirdi. Peskov, "Zelenskiy’in bu açıklamalarına tüm dünya liderlerinin dikkat etmesi gerekir. Zelenskiy’in bu açıklamalarına özellikle ABD, AB ve İngiltere dikkat etmelidir. Bu tür açıklamalar öngörülemeyen korkunç sonuçlara yol açacak başka bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir" dedi.



Zelenskiy söz konusu konuşmasında, "NATO ne yapmalı? Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalini ortadan kaldırmalı. Böylece önleyici saldırıların ardından başlarına ne gelebileceğini bilsinler" ifadelerini kullanmış, NATO’nun, Rusya’dan önce önleyici saldırılar yapması gerektiğini belirtmişti.