Kremlin: Ukrayna, TürkAkım hattına saldırdı. Ukrayna konuyla ilgili bir açıklama yapmadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, saldırının Krasnodar bölgesindeki bir kompresör istasyonuna gerçekleştirildiğini ve 9 adet insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını açıkladı. Saldırının amacının, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmak olduğu belirtildi.

Rusya'nın hava savunma sistemleri, tüm saldırgan İHA'ları etkisiz hale getirerek düşürdü. Bakanlık, bu operasyonun başarılı olduğunu ve kompresör istasyonunun herhangi bir zarar görmediğini vurguladı. İstasyonun normal şekilde faaliyet göstermeye devam ettiği, TürkAkım hattından gaz sevkiyatının kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

TürkAkım hattı, Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan önemli bir enerji altyapısı olarak büyük stratejik öneme sahiptir. Ukrayna'nın bu tür saldırılarla, Rusya'nın enerji taşımacılığını hedef alması, uluslararası enerji güvenliği açısından endişe yaratmaktadır.

Rusya, Ukrayna'nın saldırıyı kınayarak, bu tür eylemleri "terörist saldırılar" olarak nitelendiriyor. Moskova, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alarak Rusya'nın enerji tedarikinde zorluk yaratmayı amaçladığını öne sürüyor.

Ancak bu girişimlerin başarısız olması, bölgedeki enerji güvenliğinin korunmasında Rusya'nın etkin savunma sistemlerinin rolünü gözler önüne seriyor. Ukrayna konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.